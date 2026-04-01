Operativo Desconexión: Así desmantelaron la red de extorsión

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que 102 personas ligadas al delito de extorsión fueron detenidas en el Estado de México (Edomex), tras la puesta en marcha del Operativo "Desconexión".

En la operación participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS EDOMEX), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la fiscalía local.

Extorsión, el delito que más creció durante el 2025

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¿Qué se sabe del operativo contra la extorsión?

Durante el operativo fueron detenidas 102 personas y se aseguraron 192 inmuebles vinculados a esquemas de extorsión, fraude y narcomenudeo, además de equipos de cómputo, teléfonos, chips y dinero en efectivo.

De acuerdo con los reportes, los detenidos operaban bajo esquemas de extorsión indirecta mediante llamadas y mensajes, así como los préstamos “gota a gota”.

El operativo no se desarrolló en un solo día, sino durante 46 como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Las investigaciones arrojaron que las llamadas se realizaban desde un “call center”, cinco centrales de préstamo, 14 puntos de venta de estupefacientes y 106 negocios identificados como “giros negros”.

🚨#AlertaADN#OGH ⚠ Hay 102 personas detenidas y 192 inmuebles asegurados, por su relación con extorsión, fraude y narcomenudeo en el #Edomex, como parte de la Operación "Desconexión"https://t.co/N5qz6UboTs — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 1, 2026

Las autoridades decidieron aplicar el operativo después de que se registraran más de mil denuncias por extorsión en menos de un año, es decir de manera indirecta.

¿En qué consiste el delito de extorsión?

El delito de la extorsión tiene sus orígenes a principios de 2000, de acuerdo con el Gobierno de México, tras la ampliación del acceso a la telefonía celular.

La extorsión puede contemplar desde violencia psicológica para intimidad a las víctimas hasta agresiones físicas que pueden provocar la muerte.