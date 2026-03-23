¡Quedó grabado! Policía le suelta cachetada a jardinero en plena calle en Coyoacán; ya investigan el caso

En redes sociales circula un video en el que se puede observar a un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) dando tremenda cachetada a un jardinero que se encontraba sentado en una banqueta en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, de la alcaldía Coyoacán.alcaldía Coyoacán.

El clip se viralizó rápidamente y causó indignación en redes sociales, así como una investigación por parte de la SSC capitalina. En adn Noticias, te contamos todo lo que se sabe del caso.

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Policía cachetea a jardinero que descansaba en una banqueta de Coyoacán y las redes explotan

Un video viral captó la atención de los internautas pues en la grabación se puede ver a dos policías que se acercan a un hombre que estaba sentado en una banqueta de la colonia Ejido Viejo. El individuo en cuestión, se encuentra al parecer, descansando, sin interactuar con otra persona ni llevar a cabo ninguna actividad aparentemente ilícita.

Los policías comienzan a interrogarlo, le piden que se ponga de pie para revisarlo. El joven lleva consigo una mochila y unas tijeras de jardinero, pues de acuerdo con testimonios de testigos, se dedica a este oficio.

🚨 Jardinero :

Unos policías golpearon a un jardinero que estaba sentado.

🙄

Según la @SSC_CDMX, fue revisión de rutina.

💀

Ah, órale.

👍🏻#TioTendencias #CDMX pic.twitter.com/eXKtYFJr2I — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) March 23, 2026

En el video se ve que el presunto jardinero obedece a los policías y tras la revisión se vuelve a sentar en la banqueta. Es en este momento, cuando uno de los policías se acerca a él y le propina una tremenda cachetada que lo derriba. Mientras tanto, el segundo policía simplemente se queda mirando la escena.

Finalmente, el joven jardinero se levanta, toma sus pertenencias y se retira sin discutir con los uniformados.

La SSC CDMX suspendió al policía que cacheteó al jardinero

Tras lo ocurrido, la SSC de la CDMX emitió un comunicado en el que puntualizó que los oficiales llegaron al lugar de los hechos atendiendo un reporte en el que, según los vecinos, había un hombre sentado en la banqueta sin hacer nada, lo cual era una actitud sospechosa.

No obstante, la SSC informó que tomó conocimiento de estos hechos, por lo que la Dirección General de Asuntos Internos inició una carpeta administrativa. Aseguró que los policías involucrados fueron identificados y que el uniformado que cacheteó al jardinero ya fue suspendido de su cargo, en tanto, concluyen las investigaciones.