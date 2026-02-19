EUA sanciona complejo turístico liderado por el CJNG en Puerto Vallarta

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EUA) sancionó a Kovay Gardens, complejo turístico mexicano de medio tiempo liderada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La acción se dirige a este complejo, así como a cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas con la red, las cuales tienen su sede en cerca de Puerto Vallarta, uno de los más populares destinos turísticos de México.

¿Quiénes son las principales víctimas de este complejo turístico?

Los fraudes de tiempo compartido a menudo se dirigen a estadounidenses mayores vulnerables, quienes ven cómo los ahorros de toda su vida desaparecen.

¿Cómo son las estafas del CJNG?

Desde el 2012, el CJNG tomó el control de las estafas a tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco, y sus alrededores, conocidos como Bahía de Banderas.

Los cárteles obtienen información sobre propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México de cómplices internos en complejos turísticos. Después de obtener información sobre los propietarios, los cárteles, a través de sus centros de atención telefónica, contactan a las víctimas por teléfono y afirman ser corredores o representantes de ventas de tiempo compartido externos con sede en Estados Unidos en las industrias de viaje.

Investigaciones revelan pacto del CJNG con el alcalde de Tequila

A las víctimas se les pide que paguen "cuotas" e "impuestos" por adelantado antes de recibir el dinero que supuestamente se les debe, pero este nunca llegan.

Los estafadores pueden hacerse pasar por bufetes de abogados , afirmando que pueden iniciar procedimientos en nombre de las víctimas para recuperar los fondos perdidos a cambio de un pago inicial.

