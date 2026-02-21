Detienen a “La Leona”, presunta reclutadora del CJNG y ligada al Rancho Izaguirre

Un operativo federal en Tala, Jalisco terminó con la detención de Alma Rosa Rivera, conocida como "La Leona", señalada como presunta reclutadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y vinculada sentimentalmente con "El Lastra", encargado del Rancho Izaguirre.

Fuentes del Gabinete de Seguridad informaron que derivado de labores de inteligencia realizadas de manera conjunta por la Fiscalía General de la República (FGR), y las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Marina-Armada de México (Semar), se llevó a cabo un cateo en un inmueble donde fue capturada la integrante del CJNG.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

"La Leona" es identificada como expareja de José Gregorio Lastra Armida, "El Lastra", detenido en Ciudad de México en marzo de 2025 y considerado responsable del reclutamiento y adiestramiento de personas en presuntos campos de entrenamiento ligados a la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

¿Qué pasó en el Rancho Izaguirre?

El Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, es un sitio que cobró relevancia nacional tras ser identificado como un centro de operaciones, reclutamiento forzado y exterminio del CJNG.



Función del lugar: Se estima que operó durante casi una década como campo de adiestramiento y tortura. Allí, jóvenes eran obligados a unirse al crimen organizado bajo amenaza de muerte.

Hallazgos: Colectivos de familiares de personas desaparecidas localizaron restos óseos calcinados, tres presuntos hornos crematorios y más de 1,000 objetos personales, incluyendo ropa y cientos de pares de zapatos.

Situación actual: El predio se encuentra asegurado y bajo el resguardo de autoridades federales. El caso ha generado controversia por presuntas omisiones de las autoridades locales y estatales. Actualmente, la FGR lidera las investigaciones para determinar responsabilidades penales.

El caso Teuchitlán salió a la luz pública el pasado 5 de marzo gracias a la labor del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que denunció el hallazgo de numerosos restos óseos y cientos de prendas de vestir y objetos en el predio, que por varios meses había permanecido en el olvido a pesar de que fue intervenido por las autoridades estatales en septiembre del 2024.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.