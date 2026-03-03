Encuesta revela aprobación a García Harfuch y al Ejército por el caso “El Mencho”

Una encuesta nacional reveló que la mayoría de los mexicanos respalda el operativo realizado por Omar García Harfuch y el Ejército Mexicano, tras la operación en la que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El sondeo muestra un alto nivel de aprobación ciudadana hacia las autoridades que participaron en el operativo; sin embargo, los mexicanos también expresaron preocupación por posibles reacciones violentas del crimen organizado en los próximos días.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Mexicanos respaldan a García Harfuch por el operativo para detener a El Mencho

Los resultados de la encuesta reflejan una evaluación positiva hacia el trabajo del secretario de Seguridad Pública. Según el sondeo, 81% de los encuestados calificó como buena o muy buena la actuación de García Harfuch, colocándolo entre los funcionarios mejor evaluados en este contexto de seguridad.

Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1 https://t.co/tEs6fCVlMd — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 22, 2026

En cuanto a las instituciones, el Ejército Mexicano obtuvo 88% de opiniones favorables, mientras que la Guardia Nacional y la Marina alcanzaron alrededor de 85% de aprobación. Estos datos muestran que, tras el operativo contra el líder del CJNG, gran parte de la población considera que las acciones del gobierno fueron correctas para enfrentar al crimen organizado.

Incluso, 77% de los encuestados opinó que el gobierno hizo lo correcto al imponer el orden y la ley, frente a una minoría que consideró que debió evitarse la confrontación. Sin embargo, el optimismo convive con la preocupación, pues el 76% de los encuestados cree probable que se registren más actos de violencia como reacción del grupo criminal.

¿Cómo fue el operativo para detener a El Mencho?

El pasado domingo 22 de febrero, se llevó a cabo el operativo federal que terminó con la muerte de El Mencho. Los hechos ocurrieron en la zona de Tapalpa, Jalisco, y fue encabezado por fuerzas federales, principalmente el Ejército mexicano, con apoyo de otras corporaciones de seguridad. La acción fue resultado de labores de inteligencia y coordinación entre distintas dependencias del Gabinete de Seguridad.

Tras la operación, se registraron reacciones violentas en distintos estados del país, con bloqueos carreteros, autos quemados y ataques a tiendas, lo que obligó a desplegar operativos para restablecer el orden y proteger a la población. Autoridades federales informaron también la detención de decenas de integrantes del crimen organizado relacionados con estos hechos.

Hasta el momento, el gobierno mantiene investigaciones abiertas para identificar a posibles sucesores dentro del CJNG.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

