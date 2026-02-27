Identifican a los sucesores de “El Mencho” en el CJNG; Harfuch asegura que están bajo investigación

A cinco días de la muerte de El Mencho y el recrudecimiento inmediato de la violencia, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer que investigan a cuatro posibles sucesores del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial”, señaló.

Existen varios nombres que suenan entre especialistas en temas de seguridad; sin embargo, al ser cuestionado sobre los perfiles, el funcionario no dio más detalles al afirmar que ello entorpecería la investigación.

Frena Ejército y SSPC ataque de capos tras captura de El Mencho

García Harfuch indicó que no se ha registrado un repunte de violencia tras la caída del capo y que dos días después de su abatimiento las carreteras operaron con normalidad.

Cabe señalar que el Ejército mexicano permaneció desplegado el lunes en el lugar del operativo militar que capturó y abatió al líder del cártel, Nemesio Oseguera, en Tapalapa y en varios puntos más ante la crecida de violencia.

Al menos 62 personas murieron en la redada de la madrugada del domingo 22 de febrero contra Oseguera, y en los actos de violencia subsiguientes, incluyendo 25 miembros de la policía militar de la Guardia Nacional y 34 presuntos pandilleros, cuando leales al cártel incendiaron vehículos en 85 retenes en más de una docena de estados, informaron las autoridades.

México reforzó la seguridad en Jalisco, bastión del CJNG de Oseguera, con el despliegue de 2 mil efectivos.

Investigan narconómina de El Mencho

El titular de la Seguridad federal fue cuestionado sobre los datos filtrados de la supuesta nómina del grupo criminal que incluye el pago a halcones y operadores de forma semanal, incluso de gasolina.

“Sobre la veracidad de las listas ya informará la FGR. Con cada indicio que se encuentra en domicilios o cateos hay que cuidar la línea de custodia, una vez que hayan investigado la FGR se realizarán las carpetas que correspondan.”

Sobre la existencia de nombre de políticos en la nómina dijo: “En cualquier otro caso donde haya indicio para iniciar investigación público o civil, se hará. Actualmente hay investigaciones en curso en contra de policías y otras personas que sabíamos que tenían participación. De políticos no tenemos”.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.