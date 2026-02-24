Los 9 criminales más buscados por EUA tras la muerte de “El Mencho”

Tras la muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las autoridades de Estados Unidos actualizaron su lista de los 10 criminales más buscados, concentrando ahora sus esfuerzos en otras figuras del crimen organizado que representan las mayores amenazas internacionales.

¿Cuáles son los 9 delincuentes más buscados por Estados Unidos?

Diosdado Cabello: 25 millones de dólares. Acusado en EE. UU. de narcotráfico y presunta vinculación con el Cartel de los Soles.

Vladimir Padrino López: 15 millones de dólares. Ministro de Defensa venezolano, señalado por conspiración para traficar cocaína.

Tareck El Aissami: 10 millones de dólares. Exvicepresidente venezolano, imputado por narcotráfico y violaciones a sanciones.

Pedro Luis Martín Olivares: 10 millones de dólares. Exgeneral venezolano, acusado de conspiración para distribuir cocaína.

Fausto Isidro Meza Flores: 5 millones de dólares. Conocido como El Chapo Isidro, identificado como operador del Cártel de los Beltrán Leyva.

Yulan Adonay Archaga Carías: 5 millones de dólares. Alias Porky, presunto líder de la MS‑13 en Honduras, acusado de narcotráfico.

Hassan Izz‑Al‑Din: 5 millones de dólares. Buscado por su presunta participación en el secuestro del vuelo TWA 847 en 1985.

Rodolfo McTurk‑Mora: 5 millones de dólares. Exfuncionario venezolano, acusado de colaborar en operaciones de narcotráfico internacional.

Jesús Alfredo Itriago: 5 millones de dólares. Exjefe antidrogas venezolano, acusado en EE. UU. de conspirar para traficar cocaína.

El legado criminal de “El Mencho” y su impacto en la seguridad de Estados Unidos

Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue considerado durante años el criminal más buscado del mundo por su participación en tráfico de drogas, lavado de dinero y violencia organizada que afectaba tanto a México como a Estados Unidos.

Su muerte no solo marcó el fin de uno de los objetivos prioritarios de la DEA, sino que también alteró las prioridades de las agencias estadounidenses, que ahora concentran sus esfuerzos en otros delincuentes de alto perfil para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

‘El Mencho’ cayó tras reunirse con una pareja sentimental