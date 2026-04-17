Catean propiedad del exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) realizó esta mañana un cateo en el domicilio del expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos Equihua (2021-2024).

El operativo se realizó desde temprana hora en un inmueble ubicado en la colonia México, en Uruapan, con la participación de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional.

“Las actuaciones ministeriales se realizan con base en líneas de investigación previamente integradas, priorizando en todo momento el debido proceso, así como el respeto a los derechos humanos”, indicó en un comunicado.

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¿Por qué catearon la casa de Ignacio Benjamín Campos en Uruapan?

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que se implementó esta vigilancia en la casa del exfuncionario municipal, por lo que será más adelante cuando la FGE informe sobre lo que en ella se encontró y las razones.

De acuerdo con medios locales, las diligencias se extendieron a seis inmuebles como parte de investigaciones en curso tanto del fuero común como federal.

El exalcalde de Morena confirmó el cateo y señaló que no se encontraba en su domicilio al momento de los hechos, además de reiterar su postura ante los señalamientos.

“No tengo nada que ocultar, mi casa está limpia y bueno, no estoy ahorita en Uruapan, pero estamos al pendiente”, declaró.

Afirmó que no fue notificado oportunamente de las diligencias y que a su abogado no le mostraron las órdenes judiciales correspondientes.

“No al uso de las instituciones públicas de justicia con fines políticos”, dijo.

Cabe destacar que Campos Equihua ha sido señalado por la alcaldesa Grecia Quiroz en el caso del asesinato de su esposo Carlos Manzo.

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