Detienen en Quintana Roo a Dániel Tákacs, uno de los más buscados por Interpol

Detienen en Quintana Roo a Dániel Tákacs, uno de los más buscados por Interpol | X: @OHarfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que tras una cooperación internacional con autoridades de Hungría se logró la detención de János Balla alias “Dániel Takács”, sujeto identificado como uno de los más buscados por la Interpol.

A través de un comunicado oficial emitido por la misma SSPC, se dio a conocer que la detención de este sujeto se logró en el municipio de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo, por lo cual se iniciaron con los procesos correspondientes ante el Instituto Nacional de Migración (INM).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Capturan en Quintana Roo a uno de los 10 más buscados por la Interpol

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por las autoridades de nuestro país, la detención de Dániel Takács se logró derivado de la cooperación internacional con Hungría con elementos de la misma SSPC, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar) y el mismo INM.

Se mencionó que tras el intercambio de información con agencias de seguridad de Hungría, así como de los trabajos de inteligencia e investigación, se logró identificar a János Ballas en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias “Dániel Takács” considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

Cuenta con ficha roja de @INTERPOL_HQ y orden de arresto emitida por Europol.

Esta detención fue una operación… pic.twitter.com/1hlwi5EodV — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 18, 2026

¿De qué se le acusa a János Ballas en Hungría?

De acuerdo con la información que dieron a conocer las autoridades de nuestro país, János Ballas alias “Dániel Takács”, cuenta con una orden de arresto en Hungría por el delito de tráfico de estupefacientes, además de que cuenta con una ficha roja emitida por la Interpol.

Se mencionó que autoridades en Europa consideran a este sujeto como uno de los 10 objetivos prioritarios en la región, por lo cual su captura representa un fuerte golpe al crimen organizado a nivel internacional.

Buscarán deportar a Dániel Takács

Vale la pena mencionar que en el comunicado de la SSPC, se informó que se buscará la extradición de este sujeto a Hungría, por lo cual se iniciaron con los procedimientos correspondientes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.