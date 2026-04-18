Durante las primeras horas de este sábado 18 de abril se dio a conocer la información de que el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, fue hospitalizado de gravedad tras sufrir un derrame cerebral en el domicilio donde cumplía su prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa.

Información preliminar dada a conocer por medios nacionales, refiere que Murillo Karam tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Ángeles al sur de la Ciudad de México (CDMX), esto con la finalidad de recibir atención médica especializada.

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¿Qué le pasó a Jesús Murillo Karam?

De acuerdo con la información extraoficial con la que se cuenta hasta el momento, Murillo Karam fue hospitalizado desde hace un par de días en el Hospital Ángeles bajo custodia de elementos de la Guardia Nacional, esto debido a la prisión domiciliaria que tiene desde hace varios meses.

Es importante mencionar que esta no es la primera vez que hospitalizan al exmilitante priista mientras cumple su condena de prisión, pues a finales del pasado 2022 fue ingresado a un hospital por problemas en el corazón.

Murillo Karam estaba en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa

Fue el pasado 19 de octubre del 2022 que Murillo Karam fue trasladado al Reclusorio Norte bajo la medida de prisión preventiva, esto por los delitos de tortura y desaparición forzada por el caso de los 43 Normalistas de Ayotzinapa.

Desde que fue ingresado al Reclusorio Norte, la salud del expriista se fue deteriorando a tal grado de tener que recibir atención médica por EPOC, además de ser trasladado al Instituto Nacional de Cardiología.

Fue por ello que su defensa solicitó en varias ocasiones que se le cambiara la medida a prisión domiciliaria, esto por la edad avanzada de Murillo Karam y las complicaciones de salud que comenzó a presentar.

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