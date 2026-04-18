La Fiscalía de la CDMX, encabezada por Bertha Alcalde Luján desde enero de 2025, enfrenta cuestionamientos recurrentes de la ciudadanía.

La Fiscalía de la CDMX, encabezada por Bertha Alcalde Luján desde enero de 2025, enfrenta cuestionamientos recurrentes de la ciudadanía. | berthaalcaldelujan | Insta

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), encabezada por Bertha Alcalde Luján, enfrenta un aumento en cuestionamientos por su desempeño en la investigación de delitos.

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Las críticas a la fiscal de la CDMX se centran en la ineficiencia, posibles actos de corrupción y fallas en la atención a víctimas, especialmente en casos sensibles como desapariciones y feminicidios.

Desde su llegada en enero de 2025, estuvo al frente de la institución, sin embargo, el reciente caso de Edith Guadalupe evidenció una brecha entre los objetivos y la percepción ciudadana, lo que debilitó la confianza pública en la procuración de justicia.

¿Quién es la actual fiscal de la CDMX y qué hace?

Bertha Alcalde Luján es la titular de la FGJCDMX y responsable de investigar delitos locales como homicidios, trata de personas y violencia de género. Su gestión se basa en reducir delitos de alto impacto y fortalecer la estructura interna.

Sin embargo, la Fiscalía reporta sanciones a más de 100 funcionarios por irregularidades mientras que especialistas advierten los avances no se reflejan en resultados tangibles para las víctimas.

El caso de Edith Guadalupe, ejemplo de quejas ciudadanas

La desaparición y muerte de Edith Guadalupe Valdés, en abril de 2026, generó indignación social. La joven acudió a una supuesta entrevista laboral y fue hallada sin vida días después en el mismo inmueble.

Familiares denunciaron retrasos en la investigación y posibles irregularidades, aunque la Fiscalía detuvo a un presunto responsable.

¿Por qué se acusa a la Fiscalía de “montar un responsable” y encubrir trata?

Organizaciones civiles señalaron patrones en distintos casos, como investigaciones limitadas o versiones oficiales que descartan líneas más complejas, como redes de trata de personas.

Además, denuncian prácticas de corrupción, como cobros indebidos para agilizar investigaciones.

¿Qué puedes hacer si enfrentas una situación similar?

Ante posibles delitos o desapariciones, se recomienda:

Denunciar de inmediato al 911 o a líneas especializadas de la FGJCDMX

Evitar cualquier pago a funcionarios; estas prácticas son ilegales

Solicitar apoyo del Consejo Ciudadano para acompañamiento gratuito

Documentar pruebas como mensajes, fotos o ubicaciones

Presentar quejas ante órganos internos o derechos humanos