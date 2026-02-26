Desapareció familia completa en Puerto Vallarta el mismo día del operativo contra ‘El Mencho’ en Jalisco

Cuatro integrantes de una familia —padre, madre e hijos— fueron reportados como desaparecidos el 22 de febrero de 2026 en Puerto Vallarta, en medio de los bloqueos e incendios registrados tras un operativo federal contra Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco confirmó la activación de las fichas correspondientes y mantiene abiertas las investigaciones para dar con su paradero.

Último contacto fue antes de que iniciara la jornada de violencia en Puerto Vallarta

Al parecer, la familia perdió contacto con sus allegados mientras la región atravesaba una jornada de violencia derivada de acciones federales dirigidas a capturar a Rubén Oseguera Cervantes, alías El Mencho.

Conviene recordar que ese día se reportaron narcobloqueos, vehículos incendiados y despliegue de fuerzas de seguridad en distintos puntos de Jalisco.

¿Quiénes son los desaparecidos en Puerto Vallarta?

La Comisión detalló que las cuatro personas desaparecidas fueron vistas por última vez en Puerto Vallarta. Sus datos de identificación son los siguientes:



Sergio Eduardo Campos Marín

Edad: 62 años Señas particulares: manchas por vejez Cabello: entrecano, lacio y escaso Tez: blanca Complexión: mediana Estatura: 173 cm Vestimenta: se desconoce

Concepción Donají Cavazos Corona

Edad: 58 años Señas particulares: lunares en el cuello Cabello: entrecano, lacio al hombro Tez: morena clara Complexión: delgada Estatura: 160 cm Vestimenta: se desconoce

Donají Concepción Campos Cavazos

Edad: 30 años Señas particulares: sin dato Cabello: castaño, lacio y largo Tez: morena clara Complexión: robusta Estatura: 160 cm Vestimenta: se desconoce

Sergio Eduardo Campos Cavazos

Edad: 25 años Señas particulares: dificultad para caminar Cabello: castaño oscuro, lacio y corto Tez: morena clara Complexión: robusta Estatura: 175 cm Vestimenta: se desconoce



Violencia en Jalisco tras operativo federal

La jornada del 22 de febrero estuvo marcada por bloqueos carreteros, quema de automóviles y ataques en distintos municipios, incluida la zona metropolitana y áreas turísticas de Jalisco. Autoridades estatales y federales desplegaron operativos para restablecer el orden y garantizar la seguridad.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que la desaparición esté directamente relacionada con los hechos violentos de ese día; sin embargo, la coincidencia temporal y geográfica es parte de las líneas de investigación.

La Comisión de Búsqueda reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarlos. Los reportes pueden realizarse al teléfono 33 3145 6314, al correo comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx o al 911. Cada dato puede ser determinante para encontrarlos.

