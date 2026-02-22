Zona hotelera de Puerto Vallarta en alerta máxima por quema de vehículos y negocios
Habitantes y turistas viven la emergencia que se registra en Puerto Vallarta; negocios y vehículos están en llamas.
Puerto Vallarta, Jalisco, uno de los destinos turísticos más destacados de México, se encuentra en llamas este domingo, después de reacciones del crimen organizado, tras un operativo federal.
De acuerdo con reportes de medios nacionales e internacionales, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría sido abatido.
El crimen organizado hace arder #Jalisco
Así se vive la tensión en Jalisco
Así se aprecian los #bloqueos con vehículos y negocios incendiados en #Puerto #Vallarta, donde la situación ha generado fuerte movilización y preocupación entre la ciudadanía.
