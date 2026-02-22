Balean vehículo de reportero de Azteca Noticias durante enfrentamientos en Jalisco

La jornada de violencia en Jalisco escaló este día luego de que periodistas de Azteca Noticias fueron atacados a balazos en Guadalajara, Jalisco.

Entre las víctimas se encuentra el reportero Otoniel Martínez, quien viajaba junto con su equipo cuando el vehículo en el que se trasladaban fue rafagueado por sujetos armados.

El atentado ocurrió en medio del clima de tensión que se vive en la entidad por los bloqueos y hechos violentos registrados tras operativos de seguridad. En distintos puntos del estado se mantiene código rojo, con presencia reforzada de fuerzas estatales y federales.

🚨 #IMPORTANTE | ¡La jornada de #violencia no para! Atentan contra periodistas de @AztecaNoticias, entre ellos Otoniel Martínez (@_otomartinez). El auto donde viajaban fue baleado en Guadalajara, Jalisco pic.twitter.com/kEfOnC5mlX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 22, 2026

Posible caída de 'El Mencho' provocó ola de violencia

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, generó una jornada de violencia en el occidente del país, con especial impacto en Jalisco, donde autoridades activaron código rojo ante los bloqueos y enfrentamientos registrados tras operativos federales contra grupos delictivos.

En distintos puntos del estado se reportó la quema de vehículos y cierres carreteros, principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara y en vías que conectan con municipios como Chapala, Zacoalco de Torres y Ciudad Guzmán.

Reportero de Azteca Noticias fue alcanzado por balas durante enfrentamientos en Jalisco

Los primeros incidentes habrían comenzado en Tapalpa, donde se desplegó un fuerte operativo de fuerzas federales



