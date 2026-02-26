Sobornos, gasolina y tragamonedas: El búnker de Tapalpa que dejó al descubierto las finanzas de ‘El Mencho’

La estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quedó expuesta tras el hallazgo de presuntos documentos contables en una cabaña de Tapalpa, Jalisco, que habría sido utilizada como refugio por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Los archivos, dados a conocer por El Universal, detallan ingresos millonarios, nóminas, sobornos y gastos logísticos de la organización criminal.

La narconómina de 'El Mencho':



Pagos a la policía y presuntos sobornos a la FGR



¿Cuánto dinero generaba el CJNG en Tapalpa?

De acuerdo con los reportes encontrados en el llamado “búnker” de Tapalpa, en diciembre de 2025 el grupo habría registrado ganancias por ocho millones 781 mil 353 pesos, derivadas principalmente de la venta de droga y de la operación de máquinas tragamonedas.

Los documentos también reflejan egresos por un millón 389 mil 690 pesos en el mismo periodo. Entre los conceptos enlistados aparecen pagos de gasolina, despensa para integrantes armados, reparación de vehículos —incluidas camionetas Tacoma— y renta de inmuebles utilizados como oficinas.

Rubros en los que se iba la "narconómina"

Uno de los rubros que más llama la atención es el destinado a sobornos. En un registro fechado en diciembre se reportan 138 mil pesos presuntamente entregados a policías municipales de Tapalpa.

Así intentó escapar ‘El Mencho’ tras operativo en Tapalpa, Jalisco

En otra hoja se detallan pagos:



650 mil peso s bajo la referencia “GN Mich Picten”

s bajo la referencia 75 mil a “GN Autlán”

20 mil a “Guachito pasa datos”

15 mil etiquetados como “PGR”

Lo que sugiere posibles actos de corrupción que podrían ser investigados por autoridades federales.

Nómina del CJNG: sueldos de halcones y “muchachos de choque”

La contabilidad también exhibe la estructura salarial del grupo criminal. Al menos 26 pistoleros, identificados como “muchachos de choke”, recibían cuatro mil pesos semanales, mientras que un comandante percibía seis mil.

Además, entre 30 y 32 halcones cobraban entre dos mil 500 y tres mil pesos por semana por labores de vigilancia.

En otro documento correspondiente a la primera semana de noviembre —sin especificar el año, aunque se presume 2025— se registran pagos que van de ocho mil hasta 109 mil pesos, presuntamente destinados a mandos regionales.

Los nombres que aparecen en las "nóminas"

Entre los nombres que aparecen en las listas figuran operadores como Hugo César Macías Ureña, alias El Tuli; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo; así como Francisco Javier Gudiño Haro, La Gallina, señalados como líderes o coordinadores en distintas regiones de Jalisco.

La documentación localizada en Tapalpa podría convertirse en pieza clave para nuevas indagatorias sobre su red de financiamiento y presuntas complicidades institucionales.

