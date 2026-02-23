El Tuli coordinó bloqueos y ofrecía hasta 20 mil pesos por cada militar asesinado

Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), señaló que tras el operativo que se implementó en Jalisco también fue abatido Hugo 'N', alias El Tuli, brazo derecho de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, quien coordinó los bloqueos y la quema de vehículos en los diferentes estados del país.

De acuerdo con Ricardo Trevilla, El Tuli era la principal persona de confianza de El Mencho y se encontraba en El Grullo. Desde ahí coordinada bloqueos en las vías de comunicación, la quema de vehículos, ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional y negocios.

El Tuli ofrecía recompensa para matar a militares

Además de coordinar los ataques, El Tuli ofreció una recompensa a sus colaboradores y miembros del crimen de hasta 20 mil pesos por cada militar asesinado.

¿Cómo fue el abatimiento de El Tuli?

Una unidad de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas logró localizar a El Tuli en El Grullo, pero intentó escapar y empezó a agredir al personal militar, quienes repelieron la agresión, por lo que este delincuente falleció.

A El Tuli se le aseguró un arma larga, una corta, más de 7 millones de pesos, 900 dólares, cartuchos, cargadores y el vehículo en el que intentó escapar.

Estados en donde se registraron bloqueos

Durante el domingo 22 de febrero se registraron bloqueos y quema de vehículos en 20 estados del país, sobre todo en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Colima, Quintana Roo, Nayarit, Tabasco y Zacatecas.

