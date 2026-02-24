Así es la exclusiva zona de cabañas en Tapalpa, Jalisco, lugar donde cayó ‘El Mencho’

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo marca un golpe histórico contra el narcotráfico en México, sino que coloca bajo los reflectores a uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Jalisco: Tapalpa.

El operativo encabezado por Fuerzas Especiales del Ejército se desarrolló en una zona serrana de difícil acceso, pero paradójicamente ubicada dentro de un corredor de cabañas y fraccionamientos campestres frecuentados por turistas cada fin de semana.

El operativo para capturar a "El Mencho", líder del CJNG, inició el 20 de febrero en Tapalpa. Tras un enfrentamiento con fuerzas federales, fue herido, detenido y murió durante su traslado aéreo a la CDMX.



¿Cómo es Tapalpa, el Pueblo Mágico donde abatieron a 'El Mencho'?

Ubicado en la Sierra Madre Occidental, a aproximadamente dos horas de Guadalajara, Tapalpa es reconocido como Pueblo Mágico por su arquitectura tradicional: calles empedradas, casas de adobe y techos de teja roja.

El entorno natural está dominado por bosques de pino y encino, montañas, valles y formaciones rocosas que lo convierten en un destino ideal para el ecoturismo.

La zona donde se desplegó el operativo se localiza a unos siete kilómetros del centro, cerca de la Presa del Nogal y de exclusivos fraccionamientos como Tapalpa Country Club y Los Pastores. Son áreas caracterizadas por amplios terrenos, caminos rurales sin nombre y residencias de descanso rodeadas de bosque.

EUA proporcionó inteligencia para la captura de “El Mencho”

Vecinos de la zona relatan el operativos en la zona montañosa

De acuerdo con testimonios de habitantes, el sábado previo al enfrentamiento helicópteros militares sobrevolaron la zona. El domingo, desde las 07:20 de la mañana, comenzaron maniobras aéreas más cerradas y minutos después se desató un intercambio de disparos que se prolongó por cerca de tres horas.

Rancho 'El Pinto': de complejo turístico a escenario de operativo militar

El punto señalado como cercano al enfrentamiento es el llamado Rancho El Pinto, también conocido como Ranchito Pinto, un complejo de cabañas con vista a la Presa del Nogal. Se trata de un sitio concurrido por turistas nacionales que buscan descanso en la montaña.

Los precios de hospedaje en la zona varían según tamaño y servicios: desde 600 hasta cinco mil 200 pesos por noche en promedio, aunque algunas propiedades de lujo pueden alcanzar los 20 mil pesos por noche, de acuerdo con plataformas de renta vacacional.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que el capo se hospedara en ese rancho específico, versiones de personas que se encontraban en el área indican que el enfrentamiento ocurrió en las inmediaciones.

Así vivió sus últimos minutos "El Mencho": Cronología del operativo militar que terminó con el líder histórico del CJNG Inteligencia militar, enfrentamientos en cabañas y bloqueos coordinados, todo lo que sabemos sobre la caída de Oseguera Cervantes y el papel de “El Tuli”. 23 febrero, 2026

En la zona atraparon a 'El 85'

No es la primera vez que la zona aparece vinculada al CJNG. En 2012, autoridades federales capturaron en el mismo corredor serrano a Érick Valencia Salazar, alias El 85, cofundador del grupo criminal junto a Oseguera Cervantes.

Asimismo, en noviembre de 2023 detuvieron a Juan Carlos "N", alias el CR, en Tapalpa.

Lo que durante años fue visto como refugio natural y destino de descanso quedó marcado tras un “domingo de terror” que resonó no solo en Tapalpa, sino en municipios como Guadalajara, Zapotlanejo, Talpa, Autlán y Puerto Vallarta, donde también se reportaron hechos violentos de manera simultánea, tanto que provocaron que se activara 'código rojo' en Jalisco.

