Siguen los golpes al narco; detienen a 14 sujetos con cientos de envoltorios de droga en Sonora

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Sonora (SSPS) dio a conocer que como parte de la estrategia de seguridad en la entidad, al menos 14 sujetos fueron detenidos en posesión de cientos de envoltorios con probable narcóticos en su interior.

A través de un breve comunicado difundido vía redes sociales, las autoridades de Sonora detallaron que fueron un total de 567 envoltorios con narcóticos los que se lograron asegurar, además de que en imágenes difundidas se aprecia también el aseguramiento de máquinas tragamonedas.

¿Qué pasó en Sonora con los detenidos?

Si bien es cierto que las autoridades locales de Sonora no dieron a conocer mayores detalles sobre la zona y operativo con el que lograron la detención de estos 14 sujetos, informaron que estas acciones fueron como parte de las estrategias focalizadas contra el delito.

Vale la pena señalar que los 14 sujetos detenidos en Sonora quedaron a disposición de las autoridades locales, las cuales se encargarán de determinar su situación jurídica en el país.

Casos de violencia e inseguridad en Sonora

Fue apenas el pasado 24 de febrero de este 2026 que la presidenta municipal de Bacanora, Sonora, Alicia Biebritch Duarte, fue atacada a balazos en lo que se presume fue un ataque directo en su contra.

A pesar de que se reportó que la edil salió ilesa del atentado, se confirmó que su hijo perdió la vida en el lugar como parte del ataque del cual fueron víctimas el pasado martes 24 de febrero.

¿Dónde emitir denuncias anónimas en el estado de Sonora?

Vale la pena mencionar que para emitir denuncias anónimas en el estado de Sonora, la ciudadanía se puede comunicar a la línea 089, la cual tiene servicio las 24 horas del día por el año entero.

