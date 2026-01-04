Reportan fuga de reo del Cereso 1 de Hermosillo, Sonora; activan protocolos de búsqueda

Durante la tarde de este domingo 4 de enero, se reportó la fuga de un reo del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Hermosillo, Sonora, por lo cual se desplegó un importante operativo sobre la colonia Las Lomas y el Boulevard de los Granaderos para dar con su paradero.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se dio a conocer que durante el pase de lista de este primer domingo del 2026, no se localizó al sujeto identificado como Juan José “N” de 35 años de edad.

¿Qué se sabe del reo que se fugó en Hermosillo?

De acuerdo con la información que se ha difundido de manera preliminar en las diferentes plataformas de las redes sociales, el sujeto identificado como Juan José “N” no respondió al pase de lista de este domingo 4 de enero, por lo cual se iniciaron con los protocolos de búsqueda dentro del mismo Cereso de Hermosillo.

Pese a ello, es importante mencionar que hasta el momento las autoridades de Hermosillo, Sonora no han dado a conocer mayor información sobre esta supuesta fuga , la cual ha generado afectaciones en los familiares del resto de los internos en el Cereso.

Implementan operativo de búsqueda en Hermosillo

Tras varios minutos de búsqueda, se iniciaron con los operativos correspondientes para dar con este sujeto, el cual se habría fugado del Centro de Reinserción Social durante las primeras horas de este 4 de enero.

Pese a ello, no se ha dado a conocer mayor información sobre la posible detención de este sujeto, el cual fue detenido por portación ilegal de armas de fuego en la entidad, esto según con reportes locales.

Por otro lado, es importante mencionar que familiares y personas cercanas del resto de los internos en el Cereso 1 de Hermosillo, se han visto afectadas debido a que por la fuga del reo, se cancelaron las visitas programadas para este domingo 4 de enero.

