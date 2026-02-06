Abandonan restos humanos en avenida Los Arcos de Naucalpan

La mañana de este 6 de febrero de 2026, automovilistas reportaron restos humanos en Naucalpan abandonados sobre la avenida Los Arcos, una vialidad de alta circulación en el Edomex. El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:00 horas y generó una rápida movilización de policías municipales, estatales y personal de la Fiscalía mexiquense.

Junto al cuerpo embolsado se localizó un mensaje con acusaciones de delitos graves, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas. Las autoridades acordonaron la zona para preservar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hallan restos humanos en Naucalpan, Edomex

Testigos señalaron que los restos estaban envueltos en una tela oscura y colocados de forma visible para quienes circulaban por la avenida. El cuerpo correspondería presuntamente a un hombre, aunque no se ha confirmado de manera oficial.

El mensaje hallado junto al cadáver contenía amenazas y señalamientos de conductas delictivas, lo que suele relacionarse con dinámicas de violencia organizada en la región.

¿Dónde y cuándo ocurrió el hallazgo?

El hecho se registró sobre avenida Los Arcos, con dirección a Los Cipreses, cerca del Parque Memorial Gayosso, una zona con flujo constante de vehículos desde temprano.

La visibilidad del punto permitió que conductores alertaran rápidamente a las autoridades, evitando que el cuerpo permaneciera más tiempo en el lugar.

Acción de las autoridades del Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Edomex tomó control del sitio y comenzó los peritajes forenses para determinar identidad y causa de muerte.

Elementos de seguridad reforzaron la vigilancia en la zona mientras continúan las diligencias ministeriales. Hasta ahora no se reportan personas detenidas.

Patrones de violencia en Naucalpan

En años recientes se registraron hallazgos similares en distintos puntos del municipio, algunos vinculados a disputas entre grupos delictivos.

Aunque este caso aún no se conecta oficialmente con otros eventos, las autoridades mantienen líneas de investigación abiertas ante posibles vínculos criminales.

¿Qué deben hacer los ciudadanos?

La FGJEM exhortó a la población a reportar cualquier información de forma anónima a sus líneas de denuncia o al 911.

También recomendó evitar zonas solitarias durante la madrugada y mantenerse informados mediante canales oficiales mientras avanza la investigación.

