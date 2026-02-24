Atacan a balazos a Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, Sonora; fiscal confirma muerte del hijo de la edil

La violencia volvió a sacudir a la clase política local luego de que la presidenta municipal de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte, fuera atacada a balazos la tarde de este martes 24 de febrero mientras transitaba por una carretera federal en Sonora.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró en el kilómetro 60 del tramo Hermosillo–Mazatán, una vía que conecta la capital del estado con comunidades del sureste sonorense, es utilizada con frecuencia por autoridades y habitantes de la región.

Momentos más tarde, el fiscal de la entidad, Gustavo Salas Chávez, confirmó el ataque y dio a conocer que el hijo de la edil del Partido del Trabajo (PT) falleció, en tanto, la funcionaria se reporta lesionada.

🔻 El fiscal de Sonora, Gustavo Salas Chávez, confirmó el ataque e informó que el hijo de la alcaldesa perdió la vida a causa de las heridas sufridas, mientras que Nora Alicia Biebrich se reporta lesionada pic.twitter.com/4bM0ZcgDKs — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 24, 2026

¿Cómo fue el ataque contra la alcaldesa de Bacanora en la carretera Hermosillo-Mazatán?

Según información preliminar, la alcaldesa viajaba a bordo de una camioneta tipo Jeep acompañada de su hijo cuando sujetos armados interceptaron la unidad y dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, la presidenta municipal logró sobrevivir y fue trasladada a recibir atención médica; sin embargo, el acompañante sí murió.

De acuerdo a las palabras que ofreció el titular de la Fiscalía del estado, hasta el momento, no se ha precisado si se trató de un ataque directo, por lo que seguirán las investigaciones para analizar todos los hechos e información con la que se cuente.

Hay fosas clandestinas en todo el país

PT Sonora lamenta ataque contra la edil

Tras darse a conocer la información, el Partido del Trabajo de Sonora emitió un comunicado en el que lamentó la muerte del joven y el ataque a su militantes, por lo que confió en que las autoridades den con los responsables.

"Confiamos en que las autoridades competentes realizarán una investigación puntual y transparente para esclarecer los hechos y fincar las responsabilidades conforme a la ley", se pudo leer.

¿Quién es Nora Alicia Biebrich?

Nora Alicia Biebrich Duarte es la presidenta municipal de Bacanora para el periodo 2024-2027, luego de haber ganado las elecciones municipales celebradas el 2 de junio de 2024; se comprometió públicamente con la transformación y el desarrollo del municipio y sus comunidades.

La presidenta municipal cuenta con una trayectoria educativa y profesional vinculada a la educación: obtuvo título en educación básica en la Escuela Normal Preescolar del Noroeste y posteriormente se tituló como licenciada en educación preescolar por la Universidad Pedagógica Nacional.

Además, cursó y obtuvo una maestría en educación en la Universidad del Valle de México.

