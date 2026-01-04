Otro descarrilamiento de tren; 8 vagones salen de las vías en Sonora y activan protocolos de Protección Civil

Durante la madrugada de este domingo 4 de enero, un tren de carga sufrió un descarrilamiento en el sector conocido como Agua Zarca, cerca del kilómetro 21, en el estado de Sonora .

El incidente involucró a ocho vagones, de los cuales cinco eran cisternas y tres góndolas, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños a viviendas cercanas.

Autoridades municipales confirmaron que la situación se encuentra bajo control y que no existe riesgo para la población que habita en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el percance.

Cisternas transportaban jarabe de maíz

De acuerdo con información de la Coordinación Municipal de Protección Civil, las cisternas afectadas transportaban jarabe de maíz, un producto que no es considerado peligroso ni tóxico.

En tanto, las tres góndolas restantes estaban vacías al momento del descarrilamiento, lo que redujo cualquier posibilidad de afectación ambiental.

Julia Guadalupe Ochoa Zavala , coordinadora municipal de Protección Civil, explicó que tras una revisión inicial no se detectó la presencia de materiales peligrosos, fugas ni derrames que representaran un riesgo para la población o el entorno natural.

Activan protocolos de emergencia

Desde los primeros minutos posteriores al incidente, personal de Protección Civil activó los protocolos de atención y verificación en la zona. Al lugar acudieron también elementos de Seguridad Pública Municipal, la Agencia Ministerial de Investigación y la Guardia Nacional , a través de su división de Vías de Comunicación.

Las autoridades mantuvieron resguardado el perímetro para facilitar las maniobras técnicas y garantizar la seguridad, mientras se realizaban las inspecciones correspondientes en la infraestructura ferroviaria.

Ferromex asume labores de retiro e investigación

La empresa Ferromex informó que asumió de inmediato las maniobras necesarias para retirar los vagones descarrilados y despejar las vías. Asimismo, inició una investigación interna para determinar las causas del accidente, las cuales aún no han sido establecidas de manera oficial.

Protección Civil señaló que no fue necesario activar alertas ni evacuar a la población; además, el monitoreo en la zona continuará hasta que concluyan por completo las labores técnicas.

