Influencer María Julissa niega vínculo con ‘El Mencho’ tras informe de las autoridades sobre su abatimiento

La influencer sonorense María Julissa rechazó de manera tajante las versiones que la vinculan con Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con su ahora exlíder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, luego de que en redes sociales circularan publicaciones que la señalaban como presunta “pareja sentimental” del capo.

En una publicación de Instagram, la creadora de contenido aseguró que la información es falsa y pidió a sus seguidores no difundir capturas de pantalla alteradas ni mensajes sin verificar.

“Yo no tengo nada que ver con esa situación”, expresó mediante un comunicado, donde también llamó a reportar las cuentas que comparten ese contenido.

María Julissa niega vínculo con 'El Mencho' y denuncia noticias falsas

Las publicaciones virales en Facebook y X aseguraban que la detención habría sido posible gracias al seguimiento a “María Julissa”, a quien incluso calificaban como “señorita de compañía” e insinuaban actividades de presunto lavado de dinero. Además, circularon imágenes supuestamente extraídas de su perfil con frases celebrando la captura.

La influencer sostuvo que esas capturas fueron editadas y que actualmente es sencillo manipular fotografías o fabricar conversaciones; asimismo, reiteró que jamás ha compartido información relacionada con operativos de seguridad ni tiene relación con organizaciones criminales.

“Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes oficiales”, escribió. Hasta ahora, ninguna dependencia federal ha confirmado que María Julissa esté vinculada con investigaciones contra el CJNG.

‘El Mencho’ cayó tras reunirse con una pareja sentimental

¿Qué dijo la Sedena sobre la caída de “El Mencho”?

En el informe ofrecido por la Secretaría de la Defensa Nacional en la conferencia mañanera del lunes 23 de febrero, se detalló que el líder criminal fue ubicado tras labores de inteligencia que incluyeron el seguimiento a una mujer con la que presuntamente se reuniría; sin embargo, las autoridades federales no revelaron el nombre de dicha persona ni confirmaron versiones difundidas en redes.

Ahí nació el nombre de Guadalupe Moreno Carrillo como supuesta acompañante, luego de que éste se reveló en 2022 tras una filtración de supuestos documentos de las Fuerzas Armadas; no obstante, en redes sociales señalaron directamente a María Julissa, pese a que las autoridades no dieron ningún nombre.

Es importante mencionar que la versión institucional únicamente señala que el operativo derivó de trabajos de inteligencia militar y coordinación entre fuerzas federales, sin que se atribuya la acción a filtraciones o a declaraciones en redes sociales.

