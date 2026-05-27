La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo reportó la detención y vinculación a proceso de José Enrique “N”, conocido como Kike, a quien relacionan con, al menos, nueve ataques armados en Cancún y Puerto Morelos en donde murieron siete personas y otros más resultaron heridos.

De acuerdo a las autoridades, la detención se llevó a cabo en Cancún y al joven de 19 años le aseguraron un arma calibre nueve milímetros, así como varias dosis de hierba que se presume es marihuana.

José Enrique, originario de San Luis Potosí, recibió prisión preventiva como medida cautelar por dos años.

"Kike" es vinculado a proceso La Fiscalía de Quintana Roo vinculó a proceso a "Kike" y recibió dos años de prisión preventiva (Fiscalía de Quintana Roo)

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Estudios vinculan a “Kike” con 9 ataques en Quintana Roo

En una conferencia de prensa, el fiscal de la entidad, Raciel López Salazar, informó que el arma fue sometida a pruebas de balística en el sistema IBIS, mismo que reveló que fue utilizada en nueve ataques.

Específicamente, el arma estuvo vinculada en el asesinato de José Martín, alías La Tusa, quien falleció tras recibir seis disparos. Además, de la ejecución de Kevin, el cual recibió ocho balazos en el tórax y en el hombro; por este caso fue detenido Efren Ariel “N”, alías El Burro, investigado por ser cómplice del delito.

Aparte de otros tres asesinatos, el arma fue utilizada en la tentativa de homicidio contra Rey Ángel, quien sobrevivió pese a que recibió un disparo en la pierna.

Vinculan a proceso e imputan a más delincuentes en Quintana Roo

Por otro lado, las autoridades informaron que en el municipio de Benito Juárez imputaron a Alexis “N” por asesinato, luego de que solicitó disparar contra una víctima el pasado 10 de marzo de 2023.

Además, en Tulum, vincularon a proceso a José Hugo “N” por complicidad en un ataque armado el pasado 20 de febrero; por este hecho suman cuatro personas detenidas Adán Israel “N”, alías El Güero; Abimael “N”, alías Chino; así como Moisés “N”, quienes ya fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión.

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