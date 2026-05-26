Cada que pasan los días se revelan más vínculos de autoridades de nuestro país con el crímen organizado, pues luego de que Estados Unidos (EUA) acusara formalmente al gobernador morenista Rubén Rocha Moya de tener lazos con el Cártel de Sinaloa, ahora se dio a conocer que la presidenta municipal de Chilapa, Guerrero estaría bajo las mismas prácticas.

Nuevas investigaciones periodísticas que se han dado en nuestro país, señalan directamente a Mercedes Carballo Chino y Celsa Carballo Chino, presidenta municipal y directora del DIF municipal de Chilapa, Guerrero, por tener vínculos directos con Celso Ortega “N” alías “La Vela”, sujeto señalado como el líder del grupo criminal “Los Ardillos”.

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¿Cuáles son los vínculos de Los Ardillos con autoridades de Chilapa, Guerrero?

Los señalamientos de los vínculos entre las autoridades de Chilapa y el grupo delictivo conocido como “Los Ardillos” recae precisamente en Mercedes Carballo Chino, la cual es presidenta municipal de la localidad y cuñada de Celso Ortega, uno de los tres hermanos que lideran la agrupación de crimen organizado.

De igual forma destaca el nombre de Celsa Carballo Chino, hermana de la presidenta municipal, directora del DIF local y la cual es la esposa directa de “La Vela” y cuñada de Jorge Iván Ortega y Antonio Ortega, los otros dos sujetos señalados como líder de la organización criminal.

Por otro lado, como parte de la nómina del municipio antes mencionado, también destaca el nombre de Irving Said Ortega, el cual tiene un puesto como secretario particular de la misma Mercedes Carballo y el cual es hijo de Celsa Carballo y Celso Ortega.

¿Quiénes son Los Ardillos?

Es importante mencionar que “Los Ardillos” son un grupo criminal con una fuerte presencia en el estado de Guerrero, pues las autoridades locales los consideran como una de las principales organizaciones generadoras de violencia en la entidad.

Investigaciones señalan que Celso Ortega alías “La Vela”, se quedó a cargo de la organización tras la muerte de su padre “La Ardilla” ocurrida hace más de 10 años.

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