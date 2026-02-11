Vinculan a proceso al alcalde morenista de Tequila por secuestro y nexos con el CJNG; enfrentaría hasta 130 años de prisión

El alcalde de Tequila, Jalisco , Diego “N”, fue vinculado a proceso por un juez federal la noche del martes 10 de febrero, acusado de presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Junto con el edil morenista fueron vinculados Juan Manuel “N”, exdirector de Seguridad Pública, y Juan Gabriel “N”, exdirector de Catastro. Ambos enfrentarán el proceso en prisión preventiva.

En un procedimiento distinto comparecerá Isaac “N”, exdirector de Obras Públicas, acusado de portación de arma y posesión de droga.

🔴Exalcalde de Tequila, vinculado a proceso



Un juez federal lo señala por presuntos nexos con el CJNG, delincuencia organizada y secuestro agravado



También procesan a sus exdirectores de Seguridad y Catastro pic.twitter.com/8BgwXE3pRZ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 11, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Morenista queda en prisión preventiva

La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde el juez de control Mario Elizondo Martínez determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer la probable responsabilidad del integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de sus colaboradores.

Como medida cautelar, se ratificó la prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Vincularon a proceso a Diego "N" por secuestro y delincuencia organizada

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Diego “N”, quien llegó al cargo postulado por Morena, habría encabezado una red de corrupción desde el Ayuntamiento de Tequila para extorsionar a empresarios tequileros, cerveceros y comerciantes locales.

Las investigaciones señalan que presuntamente se cobraban “derechos de piso” que iban desde 500 pesos hasta millones, dependiendo del tamaño del negocio, bajo el argumento de que los recursos serían destinados al municipio; sin embargo, la fiscalía sostiene que parte de ese esquema estaría vinculado a una célula del CJNG.

Designan a morenista como presidenta municipal interina de Tequila, Jalisco

Además, al alcalde se le imputan tres casos de secuestro. Dos de ellos corresponden a hechos ocurridos en marzo de 2021 contra un precandidato de Morena a la alcaldía y su suplente; el tercero involucra a un comerciante del centro del municipio. Según la FGR, los plagios habrían tenido como finalidad forzar decisiones políticas.

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Diego “N”?

El juez señaló que, de acreditarse plenamente los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y privación ilegal de la libertad, la pena podría oscilar entre 70 y 130 años de prisión para el ex alcalde; sin embargo, la FGR pidió 90 años.

En el caso de los otros exfuncionarios procesados, las sanciones estimadas irían de 60 a 110 años.

Actualmente, Diego “N” permanece interno en el penal federal del Altiplano, mientras que sus excolaboradores fueron trasladados al CEFERESO 15 en Chiapas.

Lorena Marisol Rodríguez asume como presidenta interina de Tequila, Jalisco; es cercana al morenista Diego Rivera En una sesión de solo 15 minutos, el Cabildo designó a la nueva presidenta interina; pese a su cercanía con el grupo bajo investigación, la edil pide confianza. 09 febrero, 2026

Integrante de Morena niega nexos con el CJNG

Durante la audiencia, la defensa argumentó que el proceso tiene motivaciones políticas, además negó cualquier vínculo con el CJNG y con el presunto líder criminal conocido como El Rey Mago.

No obstante, el juez consideró que los testimonios y otros datos de prueba permiten, en esta etapa inicial, presumir su integración a una estructura delictiva que operaba desde el gobierno municipal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.