La Fiscalía del Estado de Morelos informó la detención de Jorge Armando Genaro Rubio, alcalde del municipio local de Tlalnepantla, tras ser acusado de presunto abuso sexual infantil el pasado sábado 25 de abril.

Por medio de redes sociales, este domingo 26 de abril se dio a conocer que el edil, integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de la Región Oriente y ahí es donde se determinará su situación jurídica.

De acuerdo a la información de medios locales, la detención fue realiza por policías municipales de Tlayacapan, municipio vecino; sin embargo, las autoridades aún no dan a conocer los delitos por los cuales fue detenido.

COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que Jorge Armando “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de la Región Oriente por probables hechos delictivos.



Será en las próximas horas cuando se determinará su situación… pic.twitter.com/aCajQ6CSZI — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) April 26, 2026

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La detención se dio en la carretera Yautepec-Tlayacapan

Los medios locales refirieron que las autoridades realizaron la captura del edil alrededor de las 22:00 horas del sábado mientras se encontraba en compañía de una joven de 14 años, por lo que resguardaron a la joven y el edil fue puesto a disposición de las autoridades.

De acuerdo a las leyes de Morelos, en caso de ser encontrado culpable, el edil podría enfrentar destitución inmediata debido a la gravedad del delito; conviene mencionar que el lunes 27 de abril, el cabildo del municipio sesionará y el tema podría estar en la agenda del día.

¿Quién es Jorge Armando “N?

El morenista asumió la alcaldía de Tlalnepantla, Morelos, para el periodo 2025-2027 de la mano del Partido Encuentro Social (PES); sin embargo, ha trabajado en conjunto con la 4T tras anunciar su cambio al partido guinda.

De acuerdo a su información pública, es licencia en derecho y su carrera política la inició en el municipio que gobierna desde 2025.

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