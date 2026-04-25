Confirman que agentes de la CIA que murieron en México no tenían permiso de operar en el país

Confirman que agentes de la CIA que murieron en México no tenían permiso de operar en el país | Getty Images

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, dio a conocer que los dos agentes de la CIA que murieron durante un accidente automovilístico previo a un operativo antinarcóticos en el estado de Chihuahua no contaban con permiso para realizar este tipo de acciones en territorio mexicano.

A través de un comunicado difundido vía redes sociales, se dio a conocer que ni el mismo Gabinete de Seguridad, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando en alguna acción en conjunto en suelo nacional.

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Niegan que agentes de la CIA tuvieran permiso de operar en México

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades del Gobierno de México, tras realizar las revisiones e indagatorias correspondientes en coordinación con las autoridades locales de Chihuahua, se encontró que ningún agente contaba con los permisos federales para poder realizar operativos en nuestro país.

Se informó que uno de los dos agentes de la CIA que murieron previo al operativo, ingresó a nuestro territorio nacional con pasaporte de turista sin permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que el segundo llegó a México con pasaporte diplomático.

“Ninguna contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional”, se lee en el comunicado del gobierno mexicano.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/eNWvD6l4om — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 25, 2026

¿Qué pasó con los agentes de la CIA en México?

Es importante mencionar que la muerte de estos dos agentes de la CIA en suelo de Chihuahua se dio en una zona boscosa y de barrancas en la sierra Tarahumara. Se detalló que en el área referida, uno de los autos que iba en caravana, cayó directo a un barranco provocando la muerte de cuatro personas.

Información dada a conocer por medios internacionales como The New York Times y el Washington Post, confirmó que los agentes de la CIA murieron mientras se dirigían a desmantelar varios laboratorios clandestinos para la fabricación de narcóticos.

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