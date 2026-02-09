Lorena Marisol Rodríguez asume como presidenta interina de Tequila, Jalisco; es cercana al morenista Diego Rivera

La noche del domingo 8 de febrero, el Ayuntamiento de Tequila, Jalisco, designó a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como presidenta municipal interina, tras la detención del morenista alcalde Diego Rivera Navarro , acusado de encabezar una presunta red de extorsión y corrupción desde la administración local.

La sesión extraordinaria del Cabildo fue convocada a las 21:00 horas y tuvo una duración aproximada de 15 minutos. La votación evidenció la división interna: seis regidores votaron a favor de la designación, tres en contra y uno se abstuvo.

Tras rendir protesta, Rodríguez Rivera asumió formalmente el cargo en medio de un contexto de alta tensión institucional.

Con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, designan a Lorena Marisol Rodríguez Rivera oficialmente como presidenta interina de #Tequila, Jalisco.

¿Quién es Lorena Marisol Rodríguez Rivera, alcaldesa interina de Tequila?

Rodríguez Rivera es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel y Enríquez, donde obtuvo su título en 2015.

Entre 2019 y 2024 trabajó en la Secretaría del Bienestar, participando en censos y atención directa a la población dentro de programas sociales federales.

En el ámbito local, se desempeñó como regidora por Morena e integró comisiones clave como Participación Ciudadana, Salud, Higiene y Combate a las Adicciones.

Su trayectoria la colocó como una figura cercana al ahora detenido Diego Rivera Navarro, con quien compartió gestión y militancia política dentro del mismo grupo gobernante.

Investigaciones revelan pacto del CJNG con el alcalde de Tequila

Primer mensaje y prioridades del nuevo gobierno municipal

En su primer mensaje como presidenta interina, Rodríguez Rivera hizo un llamado a la unidad y a la estabilidad. Aseguró que Tequila atraviesa un momento que exige “carácter, claridad de rumbo y resultados”, además prometió un gobierno con presencia directa en colonias, delegaciones y comunidades rurales, descartando una administración “de escritorio”.

La edil subrayó que una de sus prioridades será consolidar el orden administrativo y fortalecer las instituciones municipales, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana tras el periodo de incertidumbre provocado por la detención del exalcalde y varios de sus funcionarios.

Detención de Diego Rivera Navarro y contexto de seguridad en Tequila

Diego Rivera Navarro fue detenido junto con tres de sus colaboradores más cercanos: el director de Seguridad Pública, el de Catastro y Predial, y el de Obras Públicas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los exfuncionarios habrían operado un esquema sistemático de extorsión contra comerciantes y empresarios, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Actualmente, Rivera Navarro se encuentra recluido en el penal federal del Altiplano, donde se espera que en los próximos días se defina su situación jurídica.

En tanto, autoridades estatales y federales, encabezadas por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, así como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch , han reiterado la coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar la gobernabilidad y seguridad en Tequila.

