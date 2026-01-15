Detienen a narcocaníbales del CJNG en Tabasco; comen carne humana como rito de iniciación

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) confirmó la detención de dos presuntos integrantes de una peligrosa célula criminal apodada los "narcocaníbales", queines supuestamente pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ).

Los implicados fueron señalados por cometer actos de canibalismo, pues supuestamente aparecen en un video viral donde manipulan restos humanos que después comían. Te contamos los detalles de este macabra caso.

Gertz Manero confirmó que el racho Izaguirre sí era un centro del CJNG

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La FGE de Tabasco detuvo a dos narcocaníbales del CJNG

En conferencia de prensa, el fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros informó la captura de varios sospechosos relacionados con la célula criminal "los narcocaníbales". Asimismo, anunció que áun están buscando a cinco implicados más.

La investigación acerca de los narcocaníbales que, data de agosto de 2025, se reactivó a partir de la detención de un sujeto apodado El Chiquilín, quien según medios locales, declaró que en la célula criminal, que forma parte del CJNG, se acostumbraba comer carne humana como parte de un rito de iniciación.

Un video viral y testimonios revelaron el macabro rito de iniciación del CJNG

En agosto de 2025, circularon en redes sociales algunos videos que se viralzaron en redes sociales, en los que se podía ver a varios individuos cometiendo actos de canibalismo , entre ellos, los dos detenidos en Tabasco.

De acuerdo con el testimonio de El Chiquilín, la célula criminal de los narcocaníbales acostumbran comer carne humana como parte de un rito de iniciación de sicarios. De esta manera, los nuevos integrantes pueden probar que son desalmados y despiadados.

Este testimonio hace recordar que según las investigaciones de la FGR respecto al Rancho Izaguirre, el campo de entrenamiento del CJNG en Jalisco, pues la antropofagia o comer restos humanos parecía ser parte de la estrategia de preparación de sicarios del cartel liderado por El Mencho.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.