Detienen en un anexo al enfermero que atacó y dejó al borde de la muerte a Wendy "N"

Detienen en un anexo al enfermero que atacó y dejó al borde de la muerte a Wendy "N" | Fiscalía Edomex

La Policía Metropolitana de Ecatepec, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FJGEM) y la Secretaría de Marina detuvieron a Pedro Jared “N”, hombre acusado de tentativa de feminicidio tras agredir a puñaladas a Wendy “N”, su expareja.

De acuerdo a las autoridades, el enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue detenido al interior de un grupo de Alcohólicos Anónimos, mejor conocido como “Anexo”, en el municipio de Atlacomulco, luego fue llevado al penal de Chiconautla.

“Actos de investigación de la Fiscalía Edomex permitieron establecer que Pedro ”N", también de profesión enfermero, se encontraba interno en un Centro de Rehabilitación ‘Anexo’, el cual utilizó como refugio para evadir a la justicia“, se pudo leer en el comunicado este domingo 26 de abril.

Elementos de #FiscalíaEdoméx detuvieron a Pedro "N", investigado por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su pareja sentimental identificada como W.R., de profesión enfermera, a quien agredió con arma punzocortante.



Actos de investigación de la… pic.twitter.com/vTPLu7uwJH — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 26, 2026

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Ataque contra Wendy “N” fue catalogado como tentativa de feminicidio

El ataque contra la joven de 21 años ocurrió el pasado 10 de marzo en el fraccionamiento La Guadalupana, en territorio mexiquense; de acuerdo a las investigaciones, el acusado se encontraba bajo los efectos de drogas cuando cometió el ilícito.

Pedro “N” le causó múltiples daños en cara, cuello, abdomen y pulmón, provocándole estado de coma temporal; aunque ya salió de ese estado, su salud sigue siendo delicada.

Es importante mencionar que tras salir del hospital, la joven denunció los hechos y relató que su entonces pareja no supo controlar un ataque de celos; además, detalló que integrantes de la familia de Pedro “N” no la ayudaron tras el ataque, sino que la dejaron sola tras el ataque y en calidad de desconocida en el médico.

Familiares de Pedro “N” también fueron detenidos

Paralelamente, las autoridades mexiquenses informaron que fueron detenidos Gerardo “N” (49 años), Isabel “N” (46 años), Samanta “N” (29 años) y Ulises “N” (17 años) por presunta complicidad; sin embargo, será el Ministerio Público el que determine la culpabilidad de éstos.

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