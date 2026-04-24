El contralmirante Fernando Farías Laguna compareció ante un juez en Argentina en medio de las acusaciones por su presunta participación en una red de huachicol fiscal y anunció que solicitará asilo político.

Durante la audiencia, el sobrino de quien fuera titular de la Secretaría de Marina (Semar) en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su vida corre peligro si lo extraditan a México. Te contamos los detalles del caso.

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Comparece contralmirante Fernando Farías y pide asilo en Argentina; denuncia peligro

Fernando Farías compareció ante un juez federal, tras ser detenido en Buenos Aires, Argentina, este jueves 23 de abril. De acuerdo con el abogado del contralmirante, Farías rechazará ser extraditado a México para enfrentar la acusación de la Fiscalía General de la República, por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

#OGH | 🚨 ¿Quién es Fernando Farías Laguna? Un contralmirante de la Marina señalado como presunto líder de una red de contrabando de combustible a gran escala. El caso ha generado controversia por el nivel de operación que se le atribuye dentro de estructuras oficiales



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El sobrino político del exsecretario de Marina en el sexenio de López Obrador, José Rafael Ojeda Durán, pretende solicitar asilo político a las autoridades argentinas, alegando que corre riesgo su vida si es trasladado a México, ya que se le pretende relacionar como líder de una organización criminal.

Sin embargo, antes de que se resuelva esa petición, Farías Laguna deberá de responder a las autoridades argentinas por haber ingresado al país con un pasaporte falso.

¿De qué se acusa al contralmirante Fernando Farías?

El contralmirante es señalado como presunto líder de una red de huachicol fiscal, un esquema ilegal que consiste en evadir impuestos mediante la importación irregular de combustibles.

De acuerdo con las investigaciones, el alto mando de la Semar y su hermano el vicealmirante Roberto Farías presuntamente protegían el arribo de buques que transportaban millones de litros de combustible con pedimentos aduaneros que falsamente señalaban que lo que se recibía en los puertos nacionales eran aditivos y no combustibles, con lo cual se evadía el pago de impuestos.

Las autoridades mexicanas vinculan a los hermanos con operaciones que habrían generado pérdidas millonarias para el erario, además de posibles vínculos con estructuras de corrupción dentro de instituciones clave. Este tipo de delito ha cobrado relevancia en los últimos años por su impacto en la economía y la seguridad energética del país.

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