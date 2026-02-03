Detienen en Culiacán a presunto responsable del ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano

Autoridades federales detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a uno de los presuntos responsables del ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano (MC), ocurrido el pasado 28 de enero.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención fue confirmada este martes 3 de febrero por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch , quien informó que el sujeto tenía un rol clave dentro de la célula criminal vinculada con la agresión contra los legisladores.

En una acción encabezada por @Defensamx1, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, fue detenido uno de los responsables del cobarde ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

El detenido era responsable… pic.twitter.com/rBLOnNNe5i — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 3, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Detenido era encargado de vigilar a las autoridades

De acuerdo con las investigaciones federales, el detenido —del cual no se reveló su identidad— era responsable del control de los sistemas de radiocomunicación utilizados por el grupo delictivo, así como de la instalación de cámaras clandestinas para monitorear la movilidad de las autoridades en distintos puntos de la capital sinaloense .

Además, se le atribuye la adquisición de drones empleados por la organización criminal para labores de vigilancia y seguimiento, lo que permitía anticipar operativos y coordinar acciones ilícitas.

Este tipo de prácticas ha sido identificado por las autoridades como una estrategia recurrente de grupos del crimen organizado en la región.

Salud de los diputados sinaloenses: Sergio Torres delicado pero estable, Elizabeth Montoya perdió un ojo

¿Qué pasó el día del ataque a diputados de Movimiento Ciudadano?

El pasado 28 de enero, los diputados locales de MC , Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, fueron víctimas de un ataque armado a plena luz del día en Culiacán, específicamente en el centro de la ciudad, cuando transitaban por el Paseo Niños Héroes (Malecón Viejo) en una camioneta.

De acuerdo con los reportes oficiales, un grupo de hombres armados interceptó el vehículo en el que viajaban los legisladores y abrió fuego contra ellos en medio de una avenida con alta afluencia vehicular y peatonal. Los escoltas de los diputados repelieron la agresión, lo que derivó en un enfrentamiento momentáneo.

Tras los hechos, ambos diputados fueron trasladados de inmediato a hospitales en Culiacán para recibir atención médica especializada. Torres Félix fue ingresado en estado grave y continúa hospitalizado; mientras que Elizabeth Montoya sufrió heridas que requirieron cirugía, incluida la pérdida de un ojo, aunque ya fue dada de alta.

Atentado contra diputados en Sinaloa: Elizabeth Montoya pierde ojo y su compañero se encuentra grave Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), dio detalles del estado de ambos legisladores tras la agresión armada. 29 enero, 2026

Investigación federal por ataque político en Sinaloa continúa

García Harfuch aseguró que las investigaciones continúan y que se mantiene la coordinación entre la Defensa, la SSPC y la FGR para detener a todos los implicados. Subrayó que el objetivo es evitar la impunidad en un caso que tiene implicaciones de seguridad y gobernabilidad.

Conviene recordar que, tras el atentado, se refirió que el ataque estaría ligado a una célula delictiva presuntamente vinculada a Los Chapitos , una facción del Cártel de Sinaloa, en medio de un contexto de violencia crecientemente complejo en la entidad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.