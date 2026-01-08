Desmantelan narcolaboratorio y aseguran armas en Culiacán, Sinaloa

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se realizaron operativos en diferentes estados del país y se logró desmantelar un narcolaboratorio .

Aseguran químicos para fabricación de drogas

De acuerdo con un comunicado de la SSPC , en Culiacán se localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas. Aseguraron 2 mil 420 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina lo que genera una afectación económica de 47 millones a la delincuencia organizada.

Además, en Escuinapa se detuvo a una persona y se aseguró un arma corta, seis cargadores, 724 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo con blindaje artesanal.

En la colonia Estela Ortiz de Toledo, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona y aseguraron dos armas cortas, seis cargadores, cartuchos, cinco teléfonos celulares y un vehículo con reporte de robo.

Por otro lado, en La Cruz de Elota en el poblado El Tabachín aseguraron dos armas largas, 56 cargadores y 4 mil 600 cartuchos.

Desmantelan narcolaboratorio en Culiacán, Sinaloa

En la localidad de Las Tranquitas en Culiacán, integrantes de la SSPC y Secretaría de Marina (Semar) desmantelaron un laboratorio clandestino.

En Badiraguato , en el poblado de Santa Rita localizaron y destruyeron 7 plantíos en 15 mil metros cuadrados, 52 macetas y un secadero con 360 kilos de marihuana.

También en los poblados La Presa Jaus y La Cuesta se localizaron dos áreas de concentración de material diverso y 2 mil 420 litros de sustancias químicas empleadas para la elaboración de metanfetamina.

Operativo de seguridad en Michoacán deja muertos y heridos

