Desmantelan narcolaboratorio y aseguran armas en Culiacán, Sinaloa
En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo operativos para decomisar sustancias químicas para la elaboración de drogas en Culiacán, Sinaloa.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se realizaron operativos en diferentes estados del país y se logró desmantelar un narcolaboratorio .
Aseguran químicos para fabricación de drogas
De acuerdo con un comunicado de la SSPC , en Culiacán se localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas. Aseguraron 2 mil 420 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina lo que genera una afectación económica de 47 millones a la delincuencia organizada.
Además, en Escuinapa se detuvo a una persona y se aseguró un arma corta, seis cargadores, 724 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo con blindaje artesanal.
En la colonia Estela Ortiz de Toledo, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona y aseguraron dos armas cortas, seis cargadores, cartuchos, cinco teléfonos celulares y un vehículo con reporte de robo.
Por otro lado, en La Cruz de Elota en el poblado El Tabachín aseguraron dos armas largas, 56 cargadores y 4 mil 600 cartuchos.
Desmantelan narcolaboratorio en Culiacán, Sinaloa
En la localidad de Las Tranquitas en Culiacán, integrantes de la SSPC y Secretaría de Marina (Semar) desmantelaron un laboratorio clandestino.
En Badiraguato , en el poblado de Santa Rita localizaron y destruyeron 7 plantíos en 15 mil metros cuadrados, 52 macetas y un secadero con 360 kilos de marihuana.
También en los poblados La Presa Jaus y La Cuesta se localizaron dos áreas de concentración de material diverso y 2 mil 420 litros de sustancias químicas empleadas para la elaboración de metanfetamina.
