Confirman detenidos por ataque a diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

El Gobierno de México informó que hay detenidos por el ataque contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán, Sinaloa.

Los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya fueron heridos de bala el miércoles 28 de enero cuando viajaban a bordo de su unidad a la altura de la calle Domingo Rubí en el paso peatonal del Ajedrez del malecón en el centro de Culiacán.

El Gobierno de México adelantó que ya hay detenidos por el ataque contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, en Culiacán

¿Cómo fue el ataque a los diputados de Movimiento Ciudadano?

Los diputados, así como un escolta fueron heridos de bala después de que acudieran al Congreso del Estado. Habrían pedido salir antes del recinto porque viajarían a la Ciudad de México.

Los tres fueron llevados al hospital, mientras que en el lugar de los hechos comenzó un operativo por tierra y aire para ubicar a los responsables.

