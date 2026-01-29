Atentado contra diputados en Sinaloa: Elizabeth Montoya pierde ojo y su compañero se encuentra grave

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), informó que el diputado local de Sinaloa, Sergio Torres Félix, y la diputada Elizabeth Montoya, siguen hospitalizados por el atentado que sufrieron ayer al salir del Congreso local.

El emecista detalló que, derivado de las lesiones que presentaron como producto de disparos de armas de fuego, ambos diputados fueron sometidos a cirugías.

¿Cuál es la situación médica de Elizabeth Montoya y Sergio Torres Félix?

El ataque dejó a la diputada Montoya con la pérdida irreversible de un ojo y lesiones cerebrales. Mientras que Torres Félix permanece en estado grave pero estable en terapia intensiva, tras una cirugía exitosa en la cabeza. Explicó que los médicos lo mantienen un periodo de observación de al menos 48 horas, tiempo necesario para que disminuya la inflamación cerebral y se pueda emitir un diagnóstico más preciso sobre su evolución.

"Nos han comunicado que ambos fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas; en el caso de Sergio Torres, su intervención quirúrgica fue exitosa, y ahorita está en un estado delicado, estable; y en el caso de nuestra compañera Elizabeth, ha estado consciente, fue sometida a una intervención importante, perdió un ojo", compartió a diputados y senadores en reunión plenaria.

NO POLITIZARÁ MC AGRESIÓN EN SINALOA



En el inicio de la reunión plenaria de @MovCiudadanoMX @AlvarezMaynez dirigente nacional, dio pormenores del estado de salud de Sergio Torres y Elizabeth Montoya, quienes fueron agredidos en #Sinaloa además dio a conocer que @OHarfuch… pic.twitter.com/f1PimQhJ9w — JOSE ALAM (@JOSEALAM) January 29, 2026

Asimismo, señaló que los dos acompañantes, el chofer y escolta, que también resultaron heridos por el atentado están con vida y fuera de peligro.

Omar García Harfuch se encarga de la investigación

El líder del partido naranja señaló que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, le ha hecho llegar informes detallados con los avances iniciales de la investigación, aunque subrayó que, por razones de prudencia, el proceso debe manejarse con reserva.

"El Secretario asumió el compromiso de encabezar él mismo el proceso de investigación y nos ha estado reportando avances", aseveró.

Álvarez Máynez expresó su deseo de una pronta recuperación para ambos legisladores y lamentó la situación de inseguridad que se vive en el país.

