Detienen a “El Botox”, extorsionador y presunto responsable del asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que se detuvo a Carlos Alejandro N, alisa "El Botox" quien es señalado como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Detienen a "Botox", líder del grupo criminal Los Blancos de Troya

"El Botox" no solo es líder del grupo criminal pues también se le señala como presunto responsable del asesinato de Bernardo Bravo , líder limonero. Cabe recordar que Bravo era presidente de la Asociación de Citricultores de Apatzingán, Michoacán y fue asesinado cuando se dirigía al tianguis local para organizar a productores contra los "coyotes" y denunciar extorsión por parte del crimen organizado.

Según la información, durante el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, SSPC, Fiscalía de Michoacán y autoridades del estado de Michoacán. La detención se realizó a las 07:00 horas en el municipio de Apatzingán . El detenido sería responsable de extorsión a limoneros y otros productores, también esta relacionado con homicidios.

Las autoridades indicaron que continuarán con las investigaciones necesarias para definir las acciones legales en contra de "El Botox".

En un operación conjunta de @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @FiscaliaMich y autoridades del estado de Michoacán fue detenido el Carlos Alejandro N “Botox” objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios… pic.twitter.com/HlpOlEqwVt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 22, 2026

Otras detenciones relacionadas con el "Botox"

Además, el titular de la SSPC indicó que se intensificaron los operativos para dar con el paradero de "El Botox". Horas antes se detuvo a una mujer cercana a él que llevaba la contabilidad en su círculo.

También se están reforzando operativos en zonas como Cenobio Moreno donde vive la familia del delincuente y hasta ahora se logró el aseguramiento de 50 explosivos improvisados.

Operativos en Jalisco dejan 4 detenidos y armas decomisadas

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.