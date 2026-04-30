El regidor de Talpa de Allende, Jalisco, Marco Antonio Franco Palomera, mejor conocido como “Kito Franco”, fue asesinado este jueves 30 de abril en el municipio de la Región Costa Sierra Occidental de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el asesinato ocurrió en la calle 5 de Febrero de la colonia San Rafael, a donde acudieron servicios de emergencia y encontraron al regidor sin pulso.

Roberto Alarcón, titular de la coordinación general Estratégico de Seguridad, confirmó el asesinato del regidor durante el encuentro con los medios de comunicación en donde destacaba labores de seguridad.

⚫ #Violencia | 🚨 #ÚLTIMAHORA: Asesinan a Marco Antonio Franco Palomera, regidor de Talpa de Allende, Jalisco. El funcionario, conocido como “Kito Palomera”, fue víctima de un ataque armado pic.twitter.com/IZ8N1ipNuI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 30, 2026

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¿Quién era Marco Antonio Franco?

Marco Antonio Franco era regidor del Ayuntamiento de Talpa de Allende, para el periodo 2024-2027. Llegó al cargo de la mano de Movimiento Ciudadano (MC) y desde entonces se acostumbró a hablar en redes sociales sobre su trajo en el pleno.

A través de sus redes sociales, Mirza Flores, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, lamentó la noticia del asesinato de Kito Franco y mandó su solidaridad a la familia y seres queridos en estos momentos de dolor.

Hoy recibimos la terrible noticia de la muerte de uno de los integrantes de nuestro movimiento, el regidor Kito Franco, de Talpa de Allende. Mi solidaridad con su familia y seres queridos en estos momentos de dolor. pic.twitter.com/nZlReaxUbq — Mirza Flores (@MirzaFloresG) April 30, 2026

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