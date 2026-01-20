Ulises se grabó matando a una persona en Milpa Alta y envió el video a su madre por accidente; ella lo denunció

Ulises Enrique "N" fue vinculado a proceso por el delito de homicidio . Un joven de 18 años que se grabó asesinando a una persona en la alcaldía Milpa Alta y que le envío fotos y videos a su mamá por WhatsApp. Lo hizo por error, ya que su intención era enviarle eso a un amigo.

La madre, de nombre Raquel, acudió al Ministerio Público de Milpa Alta durante la noche del viernes 16 de enero, en donde presentó las fotos y videos del crimen ante la Fiscalía de Homicidios. En la grabación, Ulises "N" dijo ser sicario y presumió que este era su segundo asesinato.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ulises Enrique "N", denunciado por su madre y vinculado a proceso

La carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00022/01-2026 presenta pruebas de que Ulises Enrique "N" degolló a una persona con un arma punzocortante y después le realizó heridas en diferentes partes del cuerpo.

La misma madre del asesino fue quien presentó las pruebas ante las autoridades de la Ciudad de México, quien contó a los oficiales que su hijo le envío los videos por accidente . Con esto, en poco tiempo ubicaron el lugar donde ocurrió, al interior del Deportivo San Agustín Ohtenco.

Las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba lesiones en el cuello, quien coincidía con las imágenes que se veían en los videos que grabó Ulises "N". Horas después, detuvieron al joven de 18 años y desde entonces se encuentra en prisión preventiva.

Un juez de control fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y determinó que el acusado debe mantenerse en la cárcel hasta entonces, en el Reclusorio Oriente. Por lo pronto, Ulises se reservó su derecho a declarar mientras que la investigación continúa.

🚨#AlertaADN



Un juez vinculó a proceso a Ulises Enrique "N", el joven que mató a un sujeto y por error envió evidencia a su madre en Milpa Alta, CDMX; se quedará en el reclusorio oriente durante el proceso judicial pic.twitter.com/LN7GDQAlEL — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 20, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.