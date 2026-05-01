Autoridades detuvieron a Juan Carlos “N”, agresor de Andrea Muñoz Cruz, integrante del equipo de edición del programa Venga La Alegría.

La madrugada del pasado 19 de abril, la mujer denunció la brutal agresión física de la que fue víctima en la colonia Héroes de Padierna en la alcaldía Tlalpan.

Sobre el conductor de Uber pesa una acusación formal por el delito de lesiones agravadas.

Serán las autoridades correspondientes las que determinen su situación jurídica. El imputado tendrá su audiencia inicial para este lunes a las 12:15 p.m.

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¿Cómo ocurrió la agresión contra la colaboradora de TV Azteca?

De acuerdo con los reportes, Andrea Muñoz solicitó un taxi por aplicación para trasladarse a las instalaciones de la televisora. En el trayecto, pidió al conductor incrementar la velocidad debido a que se le hacía tarde.

El hombre cumplió la petición, pero de manera exagerada, lo que provocó temor en la pasajera.

“Este tipo acelera de manera brutal. Ella se asusta, pide que la bajen para seguir su camino (...) La baja, pero unos segundos después, se regresa, se baja de su automóvil y la golpea (...) Esto de verdad es impensable. Es una mujer que venía a trabajar, que pidió un servicio a través de su celular y hoy está en el hospital”, relató Carlos Quirarte durante la transmisión en vivo.

Asimismo se mostraron imágenes del presunto agresor, conductor de un Seat Ibiza plateado ; así como fotografías de las lesiones sufridas por la colaboradora.

Uber se posicionó sobre lo ocurrido e indicó que le daría seguimiento.

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