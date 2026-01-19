Capturan a Iván Valerio Sainz Salazar, alias “El Mantecas”, ligado al Cártel de Sinaloa y al ‘Chapito’

Iván Valerio Sainz Salazar, conocido como El Mantecas, fue detenido la madrugada del domingo 18 de enero durante un operativo encabezado por fuerzas federales en la sierra del municipio de Mocorito, Sinaloa .

El hombre es señalado como un objetivo prioritario en la región por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa y por fungir como operador relevante dentro de esa organización criminal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), el despliegue se realizó entre las 04:00 y las 06:00 horas en los poblados de La Noria de Abajo y La Noria de Arriba, una zona serrana que colinda con Badiraguato, considerada históricamente como un bastión del narcotráfico.

Iván Valerio Sainz Salazar, alias "#ElMantecas", ligado al Cártel de Sinaloa , fue detenido en Mocorito, #Sinaloa.



El Registro Nacional de Detenciones tiene a "El Mantecas" como #detenido, quien señalado como un enlace de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, "El Chapito".… pic.twitter.com/tZE9NY177H — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 19, 2026

Operativo del Ejército y la Marina

El operativo contó con la participación del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional . Las fuerzas federales se movilizaron tanto por tierra como por aire, con apoyo de un helicóptero artillado que, según los reportes, realizó disparos para repeler a presuntos integrantes de un grupo criminal que operaba en la zona.

Habitantes de comunidades cercanas reportaron detonaciones y un fuerte despliegue militar durante la madrugada. Tras varias horas de acciones, se confirmó la detención de El Mantecas, la cual quedó registrada oficialmente a las 6:30 horas en el RND, con una ficha firmada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Cercanía con "El Chapito"

El nombre de Iván Valerio Sainz Salazar aparece en documentos filtrados por el colectivo Guacamaya, específicamente en un informe identificado como Caso Zarigüeya.

En esos archivos, se le señala como operador del Cártel de Sinaloa y presunto enlace directo con Iván Archivaldo Guzmán Salazar , alias El Chapito, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

Se desconoce el paradero de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”

Los documentos también refieren que El Mantecas habría mantenido contacto cercano con funcionarios locales e incluso mencionan comunicaciones en las que advertía sobre movimientos de fuerzas de seguridad y estrategias del grupo criminal frente a operativos militares; sin embargo, esto nunca se comprobó.

Autoridades no han dado información sobre la detención

Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer detalles oficiales sobre el saldo del operativo, ni si hubo personas lesionadas o aseguramientos adicionales.

Tampoco se ha informado a qué autoridad ministerial fue puesto a disposición el detenido.

