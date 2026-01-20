inklusion.png Sitio accesible
México entrega a 37 reos a EUA, entre ellos el hermano de “El Mencho” y otros capos

Con la entrega de estos 37 reos a las autoridades de EUA, suman más de 90 criminales de alto impacto extraditados en la presente administración de Gobierno.

Mexico entrega reos a EUA
Gobierno de México entrega 37 reos a EUA|X: @OHarfuch
Seguridad

Escrito por:  Yael Toribio

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , dio a conocer que durante la mañana de este martes 20 de enero de 2026, México realizó la entrega de 37 reos considerados de alta relevancia al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EUA).

A través de un comunicado difundido vía redes sociales, García Harfuch señaló que la entrega de estos 37 criminales se realizó de conformidad a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral con el gobierno de EUA.

¿Quiénes son los reos extraditados a EUA?

De acuerdo con la información que ha surgido hasta el momento, entre los reos que fueron entregados a las autoridades de EUA se encuentra Abraham Oseguera Cervantes alías “Don Rodo”, hermano de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por otro lado, se destacaron a los siguientes criminales dentro de los extraditados:

  • Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste
  • Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del Cártel de Los Beltrán Leyva
  • Juan Pablo Bastidas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del Cártel de Los Beltrán Leyva
  • Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de “Los Deltas” perteneciente al CJNG
  • Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del Cártel del Pacífico

¿A dónde fueron enviados los reos extraditados de México?

Según con lo señalado por Omar García Harfuch , los 37 reos fueron enviados a diferentes prisiones y entidades de los Estados Unidos, esto con la finalidad de que se realicen sus juicios correspondientes.

Se detalló que dichas personas fueron enviadas a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas con dirección a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

México suma más de 90 criminales extraditados a EUA

Más allá de la extradición de estos 37 reos, se detalló que desde que inició la presente administración, el Gobierno de México ha trasladado a un total de 92 criminales considerados de alto impacto a EUA.

