Frenan la extradición a EUA de “El Jardinero”

Audias “N”, alias “El Jardinero”, alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no será extraditado a Estados Unidos, luego de que una jueza federal le otorgó una suspensión para frenar dicho proceso.

Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, concedió al presunto sucesor de “El Mencho” una suspensión de oficio y de plano para que no sea trasladado al país vecino del norte, hasta que no sea resuelto el amparo en el que solicitó esta protección.

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En el expediente 407/2026, el michoacano argumentó que su proceso de extradición se inició “fuera de procedimiento”. Al analizar la petición del indiciado, la juzgadora determinó que la ejecución de la última de las tres fases del mencionado procedimiento “se traduce en la entrega material de la persona al Estado requirente (en este caso, Estados Unidos)”, lo que “produciría afectaciones irreparables a los derechos humanos de la parte quejosa”.

Con ello, “El Jardinero” permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social n.º 1 “El Altiplano”, a donde fue llevado luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la prisión preventiva oficiosa.

Audias “N” fue detenido por fuerzas especiales de la Marina el pasado lunes 27 de abril, en Nayarit; y horas más tarde también fue aprehendido su presunto operador financiero César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”.

Tras su captura, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló “El Jardinero” tenía una orden de aprehensión en México y también es requerido por la justicia estadounidense.

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