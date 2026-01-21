Capturan a otro implicado en el caso del feminicidio de Norma Patricia, enfermera asesinada en 2024

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la detención de un hombre presuntamente relacionado con el feminicidio de Norma Patricia Ayala Cano, enfermera asesinada en junio de 2024 en la alcaldía Iztapalapa. La captura forma parte de las indagatorias para esclarecer la planeación y ejecución del crimen.

El caso se mantiene como una prioridad para las autoridades capitalinas, debido a los antecedentes de amenazas, una denuncia previa por acoso y la posible participación de un autor intelectual que permanece fuera del país.

¿Qué le pasó a la enfermera Norma Patricia?

Norma Patricia Ayala Cano, de alrededor de 30 años, fue asesinada el 11 de junio de 2024 en la colonia San Ignacio. Recibió dos disparos en la cabeza cuando caminaba hacia su destino durante las primeras horas de la mañana.

Cámaras de seguridad mostraron que el agresor la esperaba. Vecinos alertaron a las autoridades, lo que permitió iniciar de inmediato la investigación por feminicidio.

Antecedentes de amenazas y una denuncia previa

Antes del crimen, la víctima denunció acoso sexual y una mala práctica médica contra el cirujano plástico José Humberto “N”. La denuncia incluyó amenazas posteriores.

Familiares sostuvieron que las agresiones no cesaron tras la queja, lo que fortaleció la línea de investigación sobre un ataque planeado.

El presunto autor intelectual

Las indagatorias apuntan a José Humberto “N” como presunto autor intelectual. Fue detenido en Colombia en diciembre de 2024 mediante una ficha roja de Interpol.

México continúa el proceso de extradición por abuso sexual, acoso y su probable participación en el feminicidio.

Detenciones relacionadas con el caso

Hasta ahora, las autoridades reportan tres detenidos vinculados al crimen:



Autor material: Marco Antonio “N”, detenido en julio de 2024

Segundo implicado: joven de 23 años que facilitó la huida en un vehículo

Tercer detenido: Luis “N”, capturado en noviembre de 2025, señalado por labores de vigilancia y coordinación

La FGJCDMX mantiene abiertas las investigaciones para definir responsabilidades y cerrar la cadena delictiva.

