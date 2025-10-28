Desmantelan narcolaboratorio en Baja California y aseguran drogas; hay 7 detenidos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que elementos del Ejército, de la Defensa y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a 7 personas en cuatro acciones distintas en Tecate, Baja California y se desmanteló un narcolaboratorio .

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Detienen a 7 personas durante operativo en Baja California

Los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia en el municipio de Tijuana donde agentes observaron una camioneta con placas de circulación de California con cinco tripulantes. Al marcarles el alto tuvieron una actitud evasiva por lo que se realizó una inspección de seguridad.

Desmantelan narcolaboratorio; aseguran armas y droga

Durante la revisión al vehículo se hallaron cinco armas largas y dos armas cortas. Además se ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles de Tecate donde se desmanteló un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas.

Se aseguraron más de mil litros y 100 kilos de precursores para la fabricación de drogas sintéticas. Tanto los detenidos como todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público quien determinará la situación legal.

Índices de inseguridad en Baja California

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ) y reveló que el 78.4% de los habitantes de Mexicali consideró inseguro vivir en su ciudad.

En Tijuana, la percepción de inseguridad alcanzó 70.9%, un aumento considerable pues se encontraba en 68.7% en junio pasado. En Tijuana y Mexicali los habitantes reconocieron haber tenido algún tipo de conflicto o enfrentamiento con vecinos, familiares o autoridades. El 71.7% de las personas señalaron sentirse inseguros en los cajeros automáticos en la vía pública.

Operativo de seguridad en Michoacán deja muertos y heridos [VIDEO] Un operativo en Huitzontla, Michoacán, terminó en enfrentamiento dejando 12 agresores muertos, 3 elementos de la Marina heridos y 9 criminales detenidos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.