Detienen a “La China” presunta integrante del CJNG; le aseguran droga
En Colima se desplegaron mil elementos de la marina y 123 camionetas de la Unidad de Infantería de Marina para fortalecer las operaciones en la zona.
La Secretaría de Marina Armada de México detuvo a Yajaira Berenice alias "La China" quien fue identificada como presunta integrante de un grupo delictivo y objetivo prioritario en Manzanillo, Colima.
Detienen a "La China" en Colima
De acuerdo con las autoridades , durante un recorrido de vigilancia en la colonia La Joya II Delegación Santiago dos personas viajaban a bordo de un vehículo a exceso de velocidad y al marcarles el alto intentaron huir, una escapó y la otra fue detenida.
Al realizarle una revisión se le aseguraron 36 dosis de metanfetamina, una bolsa con 44.51 gramos de droga, equipo de comunicación y u vehículo. La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación legal y realizará las investigaciones correspondientes.
¿Quién es "La China"?
Yajaira Berenice, alias "La China" era la encargada de controlar el último piso del edificio 16 de la CROM en Manzanillo , un lugar utilizado para retención, tortura y ejecución de víctimas. Trascendió que cuenta con antecedentes penales por robo y se sospecha sobre su posible implicación en una doble ejecución ocurrida el día de su captura.
Despliegan marinos en Colima
Como parte de la estrategia "Colima Seguro" se desplegaron alrededor de mil elementos de la Secretaría de Marina (Semar) con el objetivo de contener la violencia en esta entidad que tiene una tasa de homicidios alta. Durante operativos se logró la detención de 11 personas en las colonias Ejido la Central, Valle Paraíso, Las Adjuntas, Terraplena y Cuauhtémoc en Manzanillo y en la colonia Miguel Hidalgo en Tecomán.
Colima registra altos índices de violencia debido a la disputa entre grupos del crimen organizado. Manzanillo es el principal corredor de tránsito marítimo y terrestre para el narcotráfico en la costa del Pacífico mexicano.
Guardia Nacional
