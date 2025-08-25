Detienen a José Luis ‘N’, “Chalamán”, familiar de Nemesio Oseguera “El Mencho”

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se logró la detención de José Luis ‘N’, alias “Chalamán”, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y familiar de Nemesio Oseguera Cervantes , conocido como “El Mencho”, quien es uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos.

José Luis ‘N’, uno de los principales operadores del CJNG, fue detenido tras trabajos implementados por autoridades estatales y federales en Colima, luego de que se verificara su identidad.

🚨#AlertaADN#OGH | Detuvieron a José Luis "N", alias “Chalamán”, integrante del CJNG y familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. El sujeto cuenta con una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos por delitos contra la salud y asociación delictuosa pic.twitter.com/gOb3PT7797 — adn40 (@adn40) August 25, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo fue la detención del familiar de “El Mencho”?

La SSPC detalló que tras una colaboración de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

José Luis ‘N’ fue detenido entre la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez, luego de verificar su identidad. El aprehendido fue trasladado ante la autoridad correspondiente y estará detenido de manera provisional, con miras a ser extraditado.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos