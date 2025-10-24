Donovan “N” es vinculado a proceso por el homicidio del abogado David Cohen

Donovan “N ”, implicado en el asesinato del abogado David Cohen fue vinculado a proceso tras dos horas de comparecencia donde se presentaron 25 videos del ataque y la huida ocurrida en las inmediaciones del Poder Judicial de la CDMX el pasado 13 de octubre.

Vinculan a proceso a Donovan “N”

Tras la vinculación a proceso de Donovan “N”, continuarán las investigaciones complementarias los próximos dos meses y el acusado seguirá bajo la medida de prisión preventiva. Tras la audiencia, el joven fue trasladado al Reclusorio Sur donde permanecerá detenido.

Cabe recordar que Donovan “N” tenía 20 años de edad cuando fue detenido, portaba un arma de fuego y varias dosis de droga.

¿Cuántos años pasaría Donovan “N” en prisión?

Donovan “N” está acusado de homicidio calificado y podría recibir una sentencia mínima de 20 años. Su defensa descartó buscar otro beneficio para el joven pues no cuenta con información para negociar.

Además, enfrentará un proceso por los delitos de cohecho y contra la salud debido a que durante su detención se le aseguró un arma de fuego y droga.

¿Cómo fue el ataque contra el abogado David Cohen?

El abogado David Cohen se encontraba en la avenida Niños Héroes y la calle de Doctor Claudio Bernard en la colonia Doctores el pasado 13 de octubre cuando fue víctima de un ataque armado.

El 15 de octubre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ) detuvieron a Donovan “N” en la alcaldía Iztapalapa.

Los agentes identificaron a un hombre que huyó hacia la zona oriente de la CDMX y se implementó un operativo para su búsqueda y finalmente lo ubicaron.

