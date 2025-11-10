Paso a paso, así funcionará el “Plan Michoacán”

Más de 57 mil millones de pesos se destinarán a reforzar seguridad, infraestructura, bienestar y desarrollo económico en Michoacán.

Operativo “Paricutín”, la Sedena desplegará 10,506 elementos y equipo tecnológico (helicópteros, drones, sistemas antidrón y vehículos desminadores) para contener la violencia.

la Sedena desplegará 10,506 elementos y equipo tecnológico (helicópteros, drones, sistemas antidrón y vehículos desminadores) para contener la violencia. La Semar sumará mil 781 elementos, buques y aeronaves en la costa michoacana, enfocándose en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

en la costa michoacana, enfocándose en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. Se beneficiará a casi 10 mil productores , se ampliará Sembrando Vida y programas como Bienestar, Pensión para Adultos Mayores y Madres Trabajadoras.

, se ampliará Sembrando Vida y programas como Bienestar, Pensión para Adultos Mayores y Madres Trabajadoras. La Secretaría de Economía y Energía invertirán más de 27 mil millones de pesos en carreteras, energía e internet; además, Conagua destinará mil 630 millones para obras de agua potable.

