inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Seguridad
Video

Paso a paso, así funcionará el “Plan Michoacán”

El Gobierno de México lanza el Plan Michoacán con 57 mil mdp en seguridad, obras, bienestar y apoyo al campo tras el asesinato del alcalde de Uruapan.

Compartir:
Publicado por: Ximena Ochoa

Más de 57 mil millones de pesos se destinarán a reforzar seguridad, infraestructura, bienestar y desarrollo económico en Michoacán.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

  • Operativo “Paricutín”, la Sedena desplegará 10,506 elementos y equipo tecnológico (helicópteros, drones, sistemas antidrón y vehículos desminadores) para contener la violencia.
  • La Semar sumará mil 781 elementos, buques y aeronaves en la costa michoacana, enfocándose en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.
  • Se beneficiará a casi 10 mil productores, se ampliará Sembrando Vida y programas como Bienestar, Pensión para Adultos Mayores y Madres Trabajadoras.
  • La Secretaría de Economía y Energía invertirán más de 27 mil millones de pesos en carreteras, energía e internet; además, Conagua destinará mil 630 millones para obras de agua potable.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Michoacán
Omar García Harfuch
Claudia Sheinbaum
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!