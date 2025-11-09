Desmantelan banda dedicada a la extorsión de transportistas en Jalisco; hay detenidos

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que lograron desarticular una banda que se dedicaba a la extorsión a empresas de transportistas en El Salto, un municipio industrial y un importante centro de población dentro del área metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco.

Las autoridades reportaron la detención de siete presuntos extorsionadores y el rescate de dos personas con vida, que permanecían secuestradas por los delincuentes. Te contamos todos los detalles de esta exitosa operación policial.

Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de presuntos extorsionadores de transportistas

A través de un comunicado en redes sociales, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que, este domingo 9 de noviembre de 2025, se logró la detención de siete presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al secuestro y extorsión de transportistas en el corredor industrial de El Salto, Jalisco.

La detención de los criminales fue resultado de un operativo táctico de agentes de la Unidad de Investigación Especializada en Secuestro y Extorsiones que, durante la operación lograron el rescate de dos víctimas ilesas y aseguraron vehículos utilizados por los implicados.

Las autoridades confirmaron que los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y trasladados a un penal estatal. Tras lo ocurrido, la policía del estado de Jalisco hizo un llamado a las empresas o particulares afectadas por estos hechos y delitos presentar su denuncia.

Transportistas denuncian aumento de extorsiones en lo que va del 2025

El tema de las extorsiones en contra de transportistas en las carreteras de México, se ha convertido en un problema de seguridad importante, pro el que incluso ya se han realizado mega bloqueos en la CDMX y Edomex. De acuerdo con un reportaje de Bloomberg Businessweek México, un intento de robo en carreteras de México ocurre cada 50 minutos. Tan solo en 2024 se registraron más de 24 mil robos de carga, un aumento del 16% respecto al año anterior, siendo las entidades más afectadas: Edomex, Puebla, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz.

